Okan Buruk: "Yerliler yarışacak"

Süper Lig\'e milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra pazar günü Trabzonspor\'a konuk olacak Teleset Mobilya Akhisarspor\'da Teknik Direktör Okan Buruk, ligin en çok yerli futbolcu oynatan takımlarının karşı karşıya geleceğini söyledi. Yılmaz Atabarut Tesisleri\'ndeki antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Okan Buruk, \"Finalde İngiltere\'yi 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takım\'ı tebrik ediyorum. Önemli bir başarı, futbolda Avrupa\'daki bu derece bölümü hangisi olursa olsun çok değerli. Onlarla gurur duyduk. Öncelikle onları tebrik ediyorum, darısı futboldaki diğer takımlarımızın başına\" diye konuştu.

Bu hafta Trabzonspor deplasmanında hataları düzeltip iyi bir mücadeleyle 3 puan almak istediklerine vurgu yapan Buruk, \"Trabzonspor milli ara öncesi evinde Alanyaspor karşısında kötü bir mağlubiyet aldıktan sonra 2-2 biten Beşiktaş karşısında daha dirençli ve derli toplu bir görüntü çizdi. Yusuf, Abdülkadir, Burak, Olcay gibi değerli Türk oyuncuları var. Türk oyuncu oynatan bir takım. Biz de aynı şekilde ligin en çok Türk oyuncu oynatan takımlarından birisiyiz. Kalite olarak Trabzonspor\'un çok iyi bir takım olduğunu görüyoruz. Özellikle hücumda çok iyi oynuyorlar. Dikkatli olmalıyız. Fenerbahçe\'yi yendiğimiz son maçta savunmada görevlerimizi iyi yaptık ama hücuma çıkarken zorlandığımız bölümler oldu. Bunu düzeltip kazanmak istiyoruz\" dedi.

\"Dış sahada oyun olarak yeterli performansı sahada sergilediklerini ama bunu sonuca yansıtamadıklarını belirten Okan Buruk, \"Dış sahada oyun olarak yeterli performansı sahada sergiledik ama bunu sonuca yansıtamadık. Gol bölgesinde geçen yıldan 3 futbolcu ile yollarımızı ayırmak zorunda kaldık ve bu nedenden dolayı hücumda sıkıntılar yaşadık. Deplasmanda da galip gelmek için antrenmanlarda hücum bölgesindeki çalışmalara daha çok ağırlık veriyoruz\" şeklinde konuştu. Akhisarspor\'un kaptanı Caner Osmanpaşa ise, Trabzon deplasmanı öncesi, \"Evimizde hiç puan kaybetmedik, deplasmanda gol yollarında etkili olsak şu an 13 değil 21 puanda olabilirdik. Skorlara aldanmamak gerekiyor. Trabzon maçında deplasmandaki kazanamama şansımızı kırmak istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM\'A SİSTEM GEREK

A Milli Takım\'ın unutulmaz yıldızlarından olan Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, 2018 Dünya Kupası\'na katılma hakkını alamayan ay-yıldızlı ekibin altyapıdan itibaren bir oyun stili oturtması gerektiğini söyledi. Faal futbolculuğu bıraktıktan sonra Milli Takım\'da antrenörlük ve idari koordinatörlük yapan Buruk, ay-yıldızlı ekibin Dünya Kupası Grup Elemeleri\'ndeki son İzlanda ve Finlandiya maçlarını değerlendirirken, \"Aslında önümüze önemli bir fırsat gelmişti. Sahamızda İzlanda maçını kazansak belki Finlandiya\'ya grup birincisi olarak gidecektik ama olmadı\" diye konuştu.

Eskişehir\'de 2-0 kaybedilen İzlanda mücadelesinde rakibin kendi sistemi içinde oynayan, saha içi görevlerini yapan bir görüntü çizdiğini vurgulayan Buruk, \"Yani İzlanda ne yapacağını çok iyi bilen bir takımdı. Onların karşısında biz de ne yaptığımızı bilmeyen bir takım görüntüsü çizdik. Kötü olan da buydu. Maç kaybedebilirsiniz, gol yiyebilirsiniz ama ben burada futbolcuları açıkçası performans olarak suçlayamıyorum. Özellikle saha içi dizilişinde gerçekten kötü bir görüntü vardı. Yani Türkiye Milli Takımı\'na yakışmayacak bir şekilde dizilmiş, ne yaptığımızı bilmeyen bir takımdık. Milli takım olarak altyapılardan itibaren bir oyun stili oturtmamız gerekiyor\" dedi.

Deplasmanda oynadıkları maçlarda skora aldanılmaması gerektiğini söyleyen Caner Osmanpaşa, \"İçeride oynadığımız maçlarda hiç kaybetmedik. Dışarıdaki maçları da yenebilirdik. Hatta abartmadan söylüyorum gol bölgelerinde biraz daha iyi olabilseydik 21 puana ulaşabilirdik. Evimizdeki maçlardan 1 tanesinde kırmızı kart görüp yendik ama, deplasmanda oynadığımız Antalya olsun, Konya olsun, Bursa olsun skora aldanmamak lazım kesinlikle 3 maçı da alabilirdik. Trabzonspor maçına da gelince deplasmandaki kazanamama şansızlığımızı kırarız inşallah. 3 puanla ayrılırız\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan görüntüler

- Caner Osmanpaşa\'nın açıklamaları

- Okan Buruk\'un açıklamaları

HABER-KAMERA: Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

(FOTOĞRAFLI)