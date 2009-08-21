Okan Bayülgen hapse girebilir

"Sigarayı yakıyorum ve hemen 69 TL'yi ödemek istiyorum" diyen Okan Bayülgen'e Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı geldi.



Yeni Şafak'a konuşan Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Seracettin Çom, "Her yakılan sigaraya 69 TL ödenir. Bir kişi cezaya rağmen eğer ısrar ediyorsa ve yasaya muhalefet varsa nezarete gider. 'Cezamı öder, sigaramı içerim' gibi bir davranış mümkün değil. Yasa sigara içilen işletme sahibine de, içmeye ısrar edene de cezayı koymuş " diye konuştu.



Topluma örnek olunsun



Sigara yasağının toplumda daha kolay uygulanabilmesi için köşe yazarlarına ve topluma örnek olacak insanlara daha fazla görev düştüğünü belirten Çom, "Herkes bu sigara içmenin sağlığa zararlı ve yanlış bir şey olduğunu anlasın, birbirini ikna etsin, birbirini kontrol etsin. Biz bunu istiyoruz. Bir yıl öncesine kadar bir hastaneye gidildiğinde doktorun fosur fosur sigara içtiğini gören hasta doğal karşılıyordu, ancak şimdi bir doktoru dumanlar içinde görünce tepkimiz ne oluyor?" dedi.



Fotoğraf delil olacak



Yasağı ihlal anında ceza kesecek görevli olmaması durumunda vatandaşların çekeceği fotoğraf veya kamera kayıtlarının da delil olarak kabul edilip ceza verileceğine dikkat çeken Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Seracettin Çom, "Vatandaş fotoğraf çeksin, biz o cezayı kestiririz. Yasa o imkanı veriyor, fotoğraf da delildir" diye konuştu.



19 Temmuz'dan itibaren uygulanan kapalı alanlarda sigara içme yasağının işlerini olumsuz etkilediğini öne süren Türkiye Kahveciler Federasyonu'nun yaptığı eylemi de değerlendiren Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Seracettin Çom, "İnsanlar kahvehaneye sigara içmeye gitmez. Tavla oynamaya, pişpirik oynamaya, sohbet etmeye gider. Bunun sigarasız, daha sağlıklı bir ortamda da yapılabileceğini bir süre sonra insanlar görecek ve kahvecilerin işleri öyle sanıldığı gibi azalmayacak" dedi.



‘Makbuzla adam gönderin’



Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajında "Sigara yasağıyla aranız nasıl?" sorusuna Okan Bayülgen şu yanıtı vermişti: "Kavgacıyım. Sigarayı yakıyorum ve 'Hemen 69 TL'yi ödemek istiyorum. Lütfen makbuzla bir adam gönderin,' diyorum. O makbuzlu adam bir türlü bulunamıyor. Görevliler, 'Yapma, işimizden oluruz, bak kamera çekiyor,' diyor. Ben de kamera onları mücadele ederken göstersin de başlarına bir şey gelmesin diye, deli rolü yapıyorum." Kapalı mekanlarda uygulanan sigara yasağını deldiğini açıkça ifade eden Bayülgen, kameralara özellikle sigara içerken poz vermişti.