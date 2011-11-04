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Okan Bayülgen 'Bunlar bana da tecavüz eder'

N.Ç'ye tecavüz edenlerin mesleklerini açıklayan Okan Bayülgen canlı yayında, "Bunlar bana da tecavüz eder" dedi.

04 Kasım 2011 02:00


T24 -  N.Ç'ye tecavüz edenlerin mesleklerini açıklayan Okan Bayülgen canlı yayında, "Bunlar bana da tecavüz eder" dedi.


Türkiye'nin kanını donduran tecavüz olayının mağduru N.Ç. ile ilgili Yargıtay'ın 'rızası var' onayına tepkiler çığ gibi büyüyor.
 


Canlı yayında çileden çıktı


Milliyet gazetesesinde yer alan habere göre,TV8 ekranlarında yayınlanan Muhabbet Kralı programında tartışılan tecavüz skandalı ve devamında Yargıtay'ın vermiş olduğu karar ünlü şovmen Okan Bayülgen'i de çileden çıkardı.
 


'Şu halimle bana da tecavüz ederler'


Tecavüz skandalına karıştıkları öne sürülen kişilerin mesleklerini tek tek açıklayan Bayülgen, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi: "Bu liste korkunç bir liste. Bu 26 kişi ben orada olsam bana tecavüz eder. Bu 26 adam o şehrin en ileri gelen adamları bana şu halimle tecavüz ederler. Beni kullanırlar. Bırak küçük bir kızın buna rıza gösterip göstermemesini, bir toprağın en ileri gelen adamları, bunlar tehdit yoluyla bana tecavüz ederler."



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