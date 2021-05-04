Okan Bayülgen: Birçok iş yapıp, personelimle beraber dükkânlarımı ayakta tutmaya çalışıyorum

Programcı, sunucu, oyuncu Okan Bayülgen önceki gün Nişantaşı’ndaki bir kafenin önünde sıra beklerken objektiflere takıldı. Pandemiye ilişkin konuşan Bayülgen, “Ben birçok iş yapıp, üç dükkânımı ayakta tutmaya çalışıyorum personelimle beraber, dolayısıyla kişisel olarak çalışır yine dükkânları ayakta tutarım” dedi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Nişantaşı'nda bir kafenin önünde sıra beklerken görüntülenen Okan Bayülgen, ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Bayülgen, pandemi döneminde sanat ve eğlence dünyasının zarar ettiği yönündeki haberlerle ilgili konuştu. Aşıyla ilgili de fikrini beyan eden Bayülgen, geçtiğimiz hafta İstanbul’dan kıyı kentlerine doğru yoğun göç olmasını değerlendirdi.

Bayülgen, “Ben birçok iş yapıp, üç dükkanımı ayakta tutmaya çalışıyorum personelimle beraber, dolayısıyla kişisel olarak çalışır yine dükkânları ayakta tutarım” diye konuştu. Bodrum’da işlettiği Dada Salon ile kabareyi açmayı beklediklerini anlatan Bayülgen, “Bodrum’daki dükkanları açmayı bekliyoruz. Büyük ihtimalle eylülde aşılanmayla her şey yoluna girer herhalde. 55 yaşından büyük olduğum için ilk dozu oldum, ikinci dozu bekliyorum. Aşıdan memnunuz devletimizin bize iki seçenek sunmasını da beğeniyoruz üçüncü seçenek de gelir aşı bollaşırsa esenliğe ermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kişisel tutum ve davranışlara saygı duyuyorum ama ben aşımı oldum”

Bir çocuk babası Okan Bayülgen aşı karşıtlarıyla ilgili, "Bir şey söyleyemem herkesin kendi kararı. Ben kişisel tutum ve davranışlara saygı duyuyorum ama ben aşımı oldum” yorumunda bulundu.

“Sonradan gelenler giderler, İstanbul, İstanbullulara kalır”

Bayülgen, geçen hafta İstanbul’dan kıyı kentlerine doğru yoğun göç olmasını da, “Ben İstanbul’da kalmaktan çok memnunum. Her ne kadar mahallemizde kısıtlı bir alanda dolaşıyor, çarşı pazara gidip gelebiliyorsak da sakin görmek mutluluk verir, eskiden de bayramda seyranda İstanbul’da kalmayı tercih ederdim. Sonradan gelenler giderler, İstanbul, İstanbullular'a kalır diye düşünüyorum” sözleriyle değerlendirdi.