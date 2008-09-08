Okaka’nın Roma aşkı

Bu sezon Seri A’ya yeniden çıkan Bologna’ya kiralanması beklenen Okaka, Roma teknik direktörü Luciano Spalletti’nin isteği üzerine takımda kaldı. 19 yaşındaki genç yıldız Stefano Chuka Okaka’nın menajeri, oyuncusunun bu sezon Roma’da kalmaktan dolayı çok mutlu olduğunu açıkladı.



Forvette Julio Baptista ve Jeremy Menez gibi isimlerin kadroya dahil olmasının yanı sıra 19 yaşındaki oyuncuyu da listeye katmak isteyen Spalletti, menajeri Domenico Scopelliti’nin Romanews’a verdiği demece göre Okaka’yı çok sevindirdi.



“Stefano, Roma’da kaldığı için çok mutlu. Oyuncum bir başka takıma kiralık olarak gitmeye hazırdı ancak bu karar onu çok sevindirdi çünkü o, kendisini gerçek bir Romalı gibi hissediyor.”



“Bologna’nın dışında başka takımlarda onu istiyordu ancak Spalletti onu kadrosuna dahil etti.”



Geçtiğimiz sezonu Seri B ekiplerinden Modena’da geçiren Okaka, burada yedi gole imzasını attı. 19 yaşaltı Avrupa Şampiyonası’nda da İtalya formasıyla izleyenleri etkileyen genç yıldız, takımının turnuvada Almanya’nın arkasında ikinci bitirmesine yardımcı oldu.

