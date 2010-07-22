-ÖİB'DEN HAZİNEYE 147 MİLYON DOLAR ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 19 Temmuz 2010 tarihi itibariyle Hazine Müsteşarlığı'nın hesabına, 225 milyon lira karşılığı 147 milyon dolar aktardı. ÖİB'den yapılan açıklamada, bu aktarma ile birlikte 2010 yılı içerisinde Hazine hesaplarına aktarılan toplam tutarın 1 milyar 133 milyon ABD Dolarına ulaştığı kaydedildi. Açıklamada, bu yıl, TCDD'ye ait Samsun Limanı İşletme Hakkı Devri bedeli olan 125,2 milyon dolar ve yine TCDD'ye ait Bandırma Limanı İşletme Hakkı Devri bedeli olan 172,3 milyon dolar olmak üzere toplam 297,5 milyon doların Ulaştırma Bakanlığı hesaplarına aktarıldığı belirtildi. Bahse konu aktarmalarla birlikte, bu yıl içerisinde Hazine Müsteşarlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılan toplam tutarın 1 milyar 442 milyon dolara ulaştığı ifade edildi.