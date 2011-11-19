-ÖİB, Petkim'deki kamu hissesini satacak ANKARA (A.A) - 19.11.2011 - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'de (Petkim) sahip olduğu yüzde 10,32 oranındaki A Grubu hissenin ''blok satış'' yöntemiyle özelleştirilmesi için, 2012'nin ilk çeyreğinde ilana çıkacak. ÖİB'nin bugünkü bazı gazetelerde yayımlanan ilanı ile, söz konusu özelleştirme çalışmalasında İdareye yardımcı olmak üzere finansal danışman görevlendirilmesi amacıyla açılacak ihaleye; alıcı veya satıcı tarafta şirket devralma, şirket birleşmesi, blok satış, işletme hakkı devri, özelleştirme uygulamaları vb konularında deneyimli kurumsal finansman şirketleri, yatırım bankaları ile aracı kurumları ön yeterlik başvurusunda bulunmaya davet edildi. Buna göre, ön yeterlik sonucu görevlendirilecek danışman, tüm özelleştirme sürecine yardımcı olacak. Ön yeterlik için son başvuru tarihi 12 Aralık 2011 Pazartesi günü saat 15.00 olarak belirlenirken, istekliler 250 lira bedelle ön yeterlik şartnamesi alabilecek. Danışmanlık ihalesinin sonuçlanmasının ve danışman firmanın belirlenmesinin ardından da Petkim'deki yüzde 10,32 oranındaki hissenin özelleştirme çalışmaları başlayacak. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ilana çıkılmasını öngören ÖİB, özelleştirme işleminin de 12 ay içinde tamamlanmasını öngörüyor.