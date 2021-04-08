"Ohh ohh paralar PKK'ya gitmiyor" çıkışının ardından İçişleri Bakanı Soylu'dan yeni paylaşım: "Uyyy Uyyy Uyyy"

Meclis'teki Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, HDP'li vekiller kendi partilerinin adaylarının kazandığı belediyelere kayyum atanmasını eleştirirken "Ohhh, paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor, oh, oh!" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bu kez "Uyyy Uyyy Uyyy" paylaşımı geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Domuz Dağı'nda yürütülen operasyonla ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ""Uyyy Uyyy Uyyy. Şırnak domuz dağında 6 terörist, oldu 8. Biri de kıpkırmızı... Kahramanlar, Allah razı olsun, milletimizin yüreğini soğutuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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