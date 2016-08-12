OHAL'le kapatılan KONUTDER, Mimarlar Odası'na 'terörist' demişti

Türkiye’deki önde gelen 23 inşaat şirketinin üye olduğu Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) yakın zamanda 'FETÖ'yle ilişkili olduğu gerekçesiyle kapatıldı. KONUTDER İcra Kurulu Üyesi Hasan Rahvalı geçen şubat ayında yapılan basın toplantısında, bugüne kadar kamu yararı gözetip birçok inşaat projesini yargıya taşıyan ve yürütmesinin durdurulmasını sağlayan Mimarlar Odası’nı terörist diye nitelemiş ve paralel yapının üzerine gidildiği gibi Mimarlar Odası’na da operasyon yapılmasını istemişti.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre Rahvalı, “Arsa geliştirelim, master plan yapalım. Mimarlar Odası’na rağmen yapamazsınız. Gerçek bu bilelim. Herşeye karşılar. Sen meslek örgütümüsün, terörist misin, siyasetçi misin” suçlamasında bulunmuştu. Arada geçen beş ayda savcılar Mimarlar Odası’na dava açmadı ama KONUTDER’e "teröristlik" faliyetlerinden dolayı kapısına kilit vurdu.

" Bizi durduramazlar"

Mimarlar Odası Genel Başkan Eyüp Muhçu, “İktidarın nimetlerinden yararlananlar, kent yağmalamalarıyla servetlerine servet katanların ne olduğunu bugün daha iyi görüyoruz. Hukuka aykırı usulsüz söylemler ve hakaretlerle bizi durduramazlar” dedi.

KONUTDER, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminden sonra yaptığı yazılı açıklamada, “KONUTDER olarak, milletin meclisine bomba atan, kendi vatandaşına kurşun sıkan bu darbe girişimini lanetliyoruz. Birlik ve beraberlik darbeye “darbe” vurmuştur. Bu güçlü birlik ve irade, topyekûn tüm milletimizi içine almalı ve kutuplaşmaları, ayrımcılıkları da bertaraf etmelidir. Gerilimin azalacağı, diyalogların artacağı, herkesin inancını özgürce yaşayacağı bir Türkiye temennisiyle; gündeminden darbe kelimesinin kalktığı bir ülkenin ekonomisinin büyüyeceğine ve her alanda daha iyi günlerin bizi beklediğine inancımız tamdır” ifadesini kullanmıştı.

23 üyesi var

'FETÖ' ile ilişkili olduğu gerekçesiyle 23 Temmuz’da yüzlerce dernek, sendika, vakıf, yurt ve okulun kapısına kilit vuruldu.

Resmi Gazete’de açıklanan ve kapatılmasına karar verilen kurumlar arasında KONUTDER’de yer alıyor. Markalı konut üreten ve sektörün önde gelen 23 inşaat şirketinin üye olduğu dernek 2011’de kurulmuştu. KONUTDER üyeleri, bugüne kadar 250 binin üzerinde konutun inşaasına imza attı. Dernek üyesi firmalar, yaklaşık 50 bin kişiye de doğrudan ve dolaylı olarak istihdam sağlıyor.

"Gerçek yüzleri ortaya çıktı"

Mimarlar Odası ile ilgili hakaret kampanyaları düzenleyenlerin, cumhuriyet savcılıklarını göreve çağıranların gerçek yüzlerinin ortaya çıktığını vurgulayan Mimarlar Odası Genel Başkan Eyüp Muhcu, “Bizim yaptığımız işlemlerin de hukuki mücadelenin de ne kadar doğru olduğu ortada. Asılsız suçlamaları ve hakaretleri nedeniyle biz o dönemde Hasan Rahvalı hakkında suç duyrusunda bulunmuştuk. Davamız devam ediyor” dedi.

Hasan Rahvalı şubatta yaptığı açıklamada “Mimarlar Odası’nın kuruluş amacına baktığımızda, meslek örgütüdür. Ama bir kesim ele geçirmiş orayı, çöreklenmiş. Finansal kaynağı da oradan sağlıyor. Paralel yapılanmaların üzerine gidildiği kadar Mimarlar Odası’na da bir operasyon yapılması lazım. Bu hesabın sorulması lazım. Buradan, savcılara suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Mimarlara’da meslek odalarına sahip çıkmalarını rica ediyorum. Çünkü devletin ne kadar stratejik hedefi varsa, ekonomik, buna karşı çıkan bir örgüt. Sen meslek örgütümüsün, terörist misin, siyasetçi misin?” demişti.