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OHAL'i 3. kez uzatan teklif, Meclis'te kabul edildi

OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına karar verilmişti

18 Nisan 2017 13:24

Olağanüstü Halin (OHAL) 19 Nisan Çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. OHAL'i bir yıla tamamlayacak olan bu teklif kabul edildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasını taşıyan tezkerede, TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli kararı ile ülke genelinde ilan edilen, 3 Ocak 2017 tarihli kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü hâlin, 19 Nisan 2017 çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılması kararının TBMM'ye arzının, MGK'nın 17 Nisan 2017 tarihli tavsiye kararı göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulunca bugün kararlaştırıldığı bildirilmişti.

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