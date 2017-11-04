OHAL'e karşı imza kampanyası: Demokrasiyi biz kazanacağız

Sendika ve meslek örgütleri ülke genelinde OHAL'in kaldırılması için ortak imza kampanyası başlattı.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olağanüstü hal koşullarına karşı “OHAL değil, demokrasi istiyoruz” kampanyası başlattı. Emek ve meslek örgütleri, kampanyanın öncelikli amacının, OHAL’in 20 Ocak 2018’de bir kez daha uzaltılmaması olduğunu açıkladı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 20 Temmuz 2016’dan itibaren 471 gündür devam eden olağanüstü hale karşı başlattıkları kampanyayı Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilen ortak basın toplantısı ile duyurdu.

Cumhuriyet'in haberine göre, sendikalar, “Bu 16 aylık sürede anayasa fiilen ilga edilmiş, yasama-yürütme ve yargı tamamen tek bir kişinin emrine verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti artık hiçbir biçimde anayasada iddia edildiği gibi ‘Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti’ değildir” ifadelerini kullandı. Yapılan ortak açıklamada “Hayatı darbelerle, Gülen Cemaati gibi cemaat ve tarikatlarla mücadele içinde geçmiş olan emek ve meslek örgütlerinden binlerce kişi darbe ile ilişkilendirilerek işlerinden atılmıştır. Bugün DİSK üyesi 2 bine yakın işçi, KESK üyesi 4 bin 99 kamu emekçisi, 3 bin 315 hekim ve TMMOB üyesi 3 binin üzerinde mühendis, mimar ve şehir plancısı ihraç edilmiş durumdadır. Devletin tüm sosyal yönleri tasfiye edilirken, direnen/ direnecek olan herkes etkisizleştirilmek istenmektedir. İşe iade talebiyle açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın haklarının iadesi bir yana, tutuklanmaları, Gülmen’in tutukluluk halinin halen devam ettirilmesi, emeği için, işi için mücadeleyi düşünen herkese karşı bir gözdağı olarak gündeme gelmiştir” denildi.

81 ilde yürütülecek

“OHAL rejimine son vererek demokrasiyi kazanacak olan biziz. Laik, demokratik ve sosyal bir cumhuriyeti inşa edecek olan biziz” denilerek başlatılan “OHAL değil demokrasi istiyoruz” kampanyası, 81 ilde yerel demokrasi güçleriyle birlikte yürütüleceği aktarıldı.