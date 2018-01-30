OHAL'de 572 avukat tutuklandı

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan,TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Sarıhan, OHAL’de adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ve bu durumun avukatlık mesleğini ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti. Sarıhan, OHAL süresince bin 488 avukatın kötü muameleye maruz kaldığını, 572 avukatın tutuklandığını, 79’unun ise hapis cezasına maruz kaldığını aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edilen Havana Kuralları gereğince avukatların hiçbir baskı, tehdit ve engellemeyle karşılaşmadan görevlerini yapabilmelerinin hükümetlerce garanti altına alındığını belirten Sarıhan, Türkiye’de avukatların salt yaptıkları görev nedeniyle gözaltına alındığını, tutuklandığını ve kötü muameleye maruz kaldığını söyledi. Sarıhan, Uluslararası Barolar Birliğinin raporuna göre, OHAL süresince bin 488 avukatın kötü muameleye maruz kaldığını, 572 avukatın tutuklandığını, 79’unun ise hapis cezasına maruz kaldığını aktardı. Sarıhan, “Hukukun demokratikleşmesi ve haksız tutuklanan savunmanların bir an önce özgürlüğe kavuşturulması için yargı mercilerini göreve davet ediyoruz. İktidarı önce OHAL’i kaldırmaya ve demokratik hukukun inşası için adım atmaya davet ediyoruz “ ifadesini kullandı.