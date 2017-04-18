OHAL üç ay daha uzatıldı

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından saat 22.30'da Bakanlar Kurulu toplandı. 1 saat 15 dakika süren Bakanlar Kurulu'ndan beklenildiği gibi OHAL'in uzatılması kararı çıktı.

Toplantının ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, YSK'nın tartışılan mühürsüz oy ve pusulaları kabul etmesi kararına ilişkin olarak "YSK ile ilgili iddiaların muhatabı biz değiliz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un toplantı sonrasında yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

"Yüzde 85'in üzerinde bir katılım vatandaşlarımızın demokrasiyi sahiplenmesi konusunda önemliydi. Türkiye son derece olgun, demokratik olarak gelişmiş bir seçim kampanyası geride bıraktı. Evet diyenler, Hayır diyenler oldu, bireysel olarak kanaatlerini açıklayanlar oldu. Son derece olgun, keyifli ve barışçıl bir şekilde kampanya sürecini geride bıraktık."

"Sandık günü hem sandık başındaki güvenlik meselesi, hem oyların her sandığın mutlaka sonuçları alarak YSK ve il seçim kurullarına bildirilmesiyle birlikte bütün sandıklar güvenli şekilde merkezlere ulaştırılmış ve erken saatlerde seçim sonuçları elde edilmiştir. Bunların hepsinin üstünde böylesine önemli ve kapsamlı reformun millet iradesiyle gerçekleşmiş olmasıdır."

"Kazanan millet ve demokrasi olmuştur"

"Hiçbir dış etkinin, baskının gölgesinin olmadığı son derece temiz bir millet iradesiyle Türkiye belki de çok önemli yönetim sistemi değişikliğini ortaya koydu. Bu sonuçla birçok açıdan baktığımızda kazanan millettir ve demokrasidir. Milletimizin tamamı kazanmıştır."

"Bundan sonraki süreçte TBMM'ye düşen aradaki uyum sürecini hızlı şekilde gerçekleştirmek. YSK'nın kararını bekleyeceğiz. Resmen belirtmesiyle birlikte hemen Resmi Gazete'de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek. 18 maddenin her birisi hemen uygulamaya konulacak. Bu uyum süreci konusunda parlamentonun seri şekilde çalışarak süreyi başarılı şekilde geçireceğine eminim"

"OHAL'in 3 ay uzatılmasıyla ilgili yazı kaleme alındı"

"MGK kendi uhtesinde olan OHAL'in uzatılmasıyla ilgili konuda Bakanlar Kurulu'na tavsiye kararında bulundu. Bu karar ele alınarak Çarşamba saat 01.00'den itibaren OHAL'in 3 ay uzatılmasıyla ilgili yazı kaleme alındı ve Bakanlar Kurulu kararı imzalandı. Konu TBMM'ye gelecektir ve onayıyla 3 ay daha uzatılacaktır"

Mühürsüz oy pusulaları

"YSK seçim günü yaptığı açıklama ile konuyla ilgili olarak YSK'nın görüşlerini açık şekilde ortaya koydu. Bu konunun muhatabı değiliz, tarafı değiliz. Tarafı olmadığımız bir konuda açıklama yapmamız doğru değildir."

"Artık sistemin hakemi de hakimi de milletin kendisidir"

"Bu aziz millet işinin sahibidir. Sistemin de, Türkiye'deki siyasi süreçlerin de hakemi milletimizin kendisidir. Milletimiz bu süreçte ne şekilde karar verirse, yasa gerektiren konu olursa milletvekilleri vasıtasıyla yerine getirilir. Türkiye'de bundan sonra sözün de kararın da yegane sahibi millettir. Artık sistemin hakemi de hakimi de milletin kendisidir"