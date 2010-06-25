OHAL teröre hizmet eder

T24 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''Olağanüstü hal ilan etmek demek örgütün amacına kapalı da olsa hizmet etmek demektir'' dedi.



Abant Platformu'nun bu yılki ''Vesayet ve Demokrasi'' konulu toplantısı Bolu Abant Palace Otel'de başladı.



Toplantıda konuşan Adalet Bakanı Ergin, son günlerde yaşanan terör olaylarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, bu sorunun çözümü için hükümet olarak var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.



Bakan Ergin sözlerini şöyle sürdürdü:



''Ne zaman demokrasiyi güçlendirmeye çalışsak terör faaliyetleri artıyor bu ülkede. Ama şunu bilmelidirler, hain emellerine ulaşamayacaklar. Kendi karanlıklarında boğulacaklardır. Şiddet sarmalına teslim olmayacağız. Olağanüstü hal ilan etmek demek, terör örgütünün amacına kapalı da olsa hizmet etmek demektir. Bu milli bir davadır. Bu mücadeleye hizmet etmek boynumuzun borcudur.''





Mücadeleden sapma olmayacak



Ergin, Hükümet olarak bütün kirli tezgahlara rağmen demokrasi mücadelesinden birlik ve kardeşlik ülküsünden asla geri adım atmayacaklarını belirterek, şöyle devam etti:



''Biz bu uğurda sadece elimizi değil, başımızı, yüreğimizi bütün bedenimizi taşın altına koyduk. Şiddet sarmalına teslim olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Bununla beraber ısrarla terör yöntemine sarılanlara karşı kararlı bir şekilde mücadelemizden küçük bir sapma olmayacak. Hepimizin bildiği gibi terör eylemlerinin temel amacı güven duygusunu yok ederek topluma korku salmak, huzur ve barış ortamını baltalamak, birlik ve beraberliği bozmaktır. Terör eylemlerinin bir diğer amacı da terör örgütlerinin propagandasını yapmaktır. Terörün bu hain amaçlarının farkında olan herkesin bu amaca hizmet edecek söz ve davranışlardan kaçınması gerekir. Terör sadece Hükümetin veya güvenlik güçlerimizin sorunu değildir, bu ülkede yaşayan herkesin ortak sorunu, milli bir davadır. İktidarıyla, muhalefetiyle basınıyla, sivil toplum örgütü ile bu mücadeleye omuz vermek hepimizin boynunun borcudur.''





Faili meçhullere dikkat çekti



ların günümüz koşullarında bile açıklanamadığını ifade ederek, özellikle ilk sivil cumhurbaşkanı olan Turgut Özal'ın bu makama seçilmesinin ''derin güçleri'' rahatsız ettiği söyledi. Bakan Ergin, şöyle konuştu:



''1993 yılı 90'lı yılların en karanlık yılı olmuştur. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın şüpheli ölümü, Eşref Bitlis'in şüpheli bir kazada hayatını kaybetmesi ve Uğur Mumcu'nun katledilmesi aynı yıla rastlar. Yine Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Çetin Emeç, Ahmet Taner Kışlalı, Hiram Abas, Memduh Ünlütürk, Kemal Kayacan, Hulusi Sayın ve diğerleri bu dönemde suikasta uğradılar. Tırmandırılan PKK terörü, faili meçhul cinayetler, suikastlar 90'lı yılları yine bir kaos ortamına sürükledi.''

Anayasa değişikliğine de değinen Ergin, ''Anayasa değişikliğinin en önemli amacı vesayet rejimini sona erdirmek, demokrasimize vurulan zincirleri kırmak, cunta zihniyetini tarihin karanlık sayfalarına gömmek ve tam demokrasiyi tesis etmektir'' dedi.



Ergin, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yeniden yapılandırılması suretiyle yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini bildirdi.







