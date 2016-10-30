OHAL kararnamesi ile kapatılan Evrensel Kültür: İlk mağara resminden beri buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz!

Aralık 1991'den bu yana yayın hayatını kesintisiz sürdüren ve son KHK'lerle kapatılan Evrensel Kültür dergisi, karara tepki gösterdi.

Derginin sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Evrensel Kültür kapatıldı.

Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan ilk kültür sanat edebiyat dergisi olduk.

Tam da 25. yılı geride bıraktığımız ay; 300. sayıya neler yapacağımızı konuşurken…

Kapatma kararnamesinin altında bir sürü imza var. Eminiz, hiçbiri Evrensel Kültür’ün 299 sayısından bir tekini bile okumamıştır.

Tolstoy’un renkli bir fotoğrafı vardı bu ay kapağımızda.

Tolstoy’u susturabilirler mi mesela?

Kasım sayımızın arka kapağında “Ben Ulrike Bağırıyorum” oyunundan şu sözlerle Dario Fo var: “Çok güvenli görünüyorsunuz! Fakat sanmayın ki bu böylece devam edecek! Öfke ve nefret büyük geminizin makine dairesinde terden geberenlerle birleşecek, biliyorum. İspanyol, Türk, Yunan, Arap, İtalyan göçmenler ve Avrupa’nın tüm ezilenleri… Ve tüm kadınlar, ezildiğinin, aşağılandığının, sömürüldüğünün farkında olan tüm kadınlar neden burada olduğumu ve beni neden öldürmek istediğinizi anlayacaklar… Gardiyanlar, yargıçlar, politikacılar, hiçbiriniz umurumda değilsiniz. Asla beni delirtemeyeceksiniz!”

Bizi de delirtemeyecekler!

Delirmeyeceğiz.

Buradayız.

Sümerce ilk dize tablete kazındığından beri buradayız.

İlk mağara resmi duvara çizildiğinden beri buradayız.

On bin yıldır buradayız.

Hiçbir yere gitmiyoruz.

Susmuyoruz.

Siz de susmayın…"