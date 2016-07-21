81 ilde olağanüstü hâl ilanı 115'e karşı 346 oyla kabul edildi!

15 Temmuz gecesi gerçekleşen darbe girişiminin ardından Bakanlar Kurulu tarafından dün ilan edilen olağanüstü hâl kararıyla ilgili Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Genel Kurul'da yapılan oylamada, 81 ilde olağanüstü hâl uygulamasını içeren karar 115'e karşı 346 oyla kabul edildi.

Başbakan Binali Yıldırım, kararın kabul edilmesine ilişkin olarak, TBMM'de yaptığı ilk açıklamada, "Devlet millete değil, kendisine olağanüstü hâl ilan etmiştir" dedi.

Oylamada AKP'li ve MHP'li milletvekillerinin 'evet' oyu verdiği oylamaya katılan CHP ve HDP'li milletvekillerinin ise 'hayır' oyu verdiği öğrenildi.

15 soruda olağanüstü hâl rejimi…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, darbe girişiminde bulunan terör örgütünün tüm unsurlarıyla ve süratle bertaraf edilebilmesi için anayasanın 120. maddesi uyarınca 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini söylemişti.

3 ay süreyle devam edecek olan olağanüstü hal (OHAL) kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Anayasanın 120'nci Maddesi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3'üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde bugün saat 01.00'den itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Hükümetin, Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin Bakanlar kurulu tezkeresi bugün TBMM Genel Kurulu'na getirildi. Genel Kurul açıldıktan sonra Başkanlığın sunuşlarında yer alacak OHAL tezreresi üzerinde görüşme açılacak. Hükümetten bir bakan ve 4 siyasi partinin temsilcileri kürsüden konuşacak. Görüşmelerin ardından OHAL tezkeresi oylanacak. Oylamada özel bir sayı aranmıyor. Katılanların salt çoğunluğu yeterli oluyor.

TBMM'de Başkanlık Divanı toplantısı ertelendi.