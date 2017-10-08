OHAL, intihar vakalarını artırdı mı?

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, OHAL’in ilan edilmesiyle birlikte ekonomik nedenlerle intihar ederek yaşamına son veren kişi sayısının arttığını iddia etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya intiharları soran Tüm,” İntihar korkarım ki artık psikolojik bir vaka değil, sosyolojik ve ekonomik bir olaya dönüşmektedir” dedi.

Yıl içerisinde geçim zorluğu veya işsizlik nedeniyle onlarca intihar vakasının yaşandığını ifade eden Mehmet Tüm’ün soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Son bir yılda intihar vakalarının sayısında korkutucu bir artış yaşanıyor. Özellikle OHAL’den sonra ülkenin içine girdiği ekonomik çıkmaz, şirketlerin batması, kamudan haksız yere ihraç edilme, kredi borçlanmasındaki ciddi artış ve geleceğe dair umutsuzluğun artması gibi birçok etmen insanları yaşamlarına son vermeye itiyor. Geçtiğimiz gün İzmir’de bir genç borçları nedeniyle intihar etti. Yine İzmir’de Ağustos ayında atanamayan öğretmen intiharıyla karşılaştık, daha önce yine Mayıs ayında bir atanamayan öğretmenin daha cebinde 6 TL'yle intihar ederek yaşamına son verdiğini üzüntüyle gördük. Çoğunun intihar notlarında da benzer şeyler yazıyor. İntihar korkarım ki artık psikolojik bir vaka değil, sosyolojik ve ekonomik bir olaya dönüşmektedir. AKP’nin yarattığı güvensizlik ve belirsizlik iklimi, özellikle gençleri ‘güzel bir geleceğe’ dair algısını yerle bir etmektedir. Sağlıklı bir toplumu inşa etmek için gençleri geleceksizliğe mahkûm eden bu anlayışın bir an önce sonlandırılması şarttır. 2019’da da bunu hep birlikte başaracağız.

İktidarınız döneminde intihar eden kişi sayısı kaçtır? Nüfus oranı dikkate alındığında kaba intihar hızının en yüksek olduğu şehirler hangileridir?

Bakanlığınızın intiharların nedenlerine ilişkin bir çalışması var mıdır? İntihar vakalarına en çok hangi yaş grubu, cinsiyet, meslek gruplarında rastlanmaktadır?

İntiharların yüzde kaçı sağlık, aile içi geçimsizlik veya geçim zorluğu gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır?

20 Temmuz OHAL ilanı itibariyle ticari başarısızlıktan, ekonomik zorluktan veya işsizlikten dolayı intihar eden kişi sayısı kaçtır?

Son bir yılda, intihar girişiminde bulunan kamu çalışanı sayısı kaçtır? Bu kişilerden kaçı OHAL gerekçesiyle çıkarılan KHK’larla açığa alınmış veya kamudan ihraç edilmiştir?