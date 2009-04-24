Oğuzhan'ın 3 puan sevinci

Konyaspor kalecisi Oğuzhan Bahadır, Kayserispor karşısında istedikleri 3 puanı alacaklarına inandığını söyledi.



Takımın, Karatay Tevfik Lav Tesisleri'nden Kayseri'ye hareketi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahadır, zor bir deplasmana gittiklerini belirtti.



Kayserispor'un ligin iyi takımlarından biri olduğunu ifade eden Bahadır, şunları kaydetti:



''Bizim için bu saatten sonra rakibin ve konumunun bir önemi yok. Kendi sahamızda ve deplasmanlarda oynayacağımız maçlarda sahaya 3 puan için çıkıyoruz. Kayseri'ye de bunun için gidiyoruz. Maç günü iyi konsantre olarak istediğimizi almak istiyoruz. Kayseri'den istediğimiz 3 puanı alarak döneceğimize inanıyorum.''