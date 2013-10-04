Oğuzhan Özyakup'un fiyatı Manuel Fernandes'i bile solladı!

Uluslararası bağımsız bir denetim firmasından gelen raporda takımın en değerli oyuncusu olarak Oğuzhan Özyakup’un görünmesi Beşiktaş yönetimini şaşırttı.

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş , Borsa 'dan gelen uyarı sonrasında uluslararası bağımsız bir denetim firmasından oyuncuların değerlerinin belirlenmesi konusunda destek aldı. Firmanın açıkladığı rakamlar ise büyük şaşkınlık yarattı.

Portekizli yıldız Manuel Fernandes'e 2 milyon 296 bin euro değer biçilirken, "takımın en değerli oyuncusu" unvanını 3 milyon 481 euro ile Oğuzhan Özyakup aldı.

26 yaşındaki kanat oyuncusu Olcay Şahan da 2 milyon 888 bin euro ile siyah-beyazlıların en çok dikkati çeken oyuncusu Fernandes'i solladı.