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Spor

Oğuzhan Özyakup'un fiyatı Manuel Fernandes'i bile solladı!

Bağımsız bir denetim firmasından gelen rapora göre Beşiktaş'ın en değerli oyuncusu sanıldığı gibi Manuel Fernandes değil Oğuzhan Özyakup

04 Ekim 2013 14:04

 

Uluslararası bağımsız bir denetim firmasından gelen raporda takımın en değerli oyuncusu olarak Oğuzhan Özyakup’un görünmesi Beşiktaş yönetimini şaşırttı.

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş , Borsa 'dan gelen uyarı sonrasında uluslararası bağımsız bir denetim firmasından oyuncuların değerlerinin belirlenmesi konusunda destek aldı. Firmanın açıkladığı rakamlar ise büyük şaşkınlık yarattı.

Portekizli yıldız Manuel Fernandes'e 2 milyon 296 bin euro değer biçilirken, "takımın en değerli oyuncusu" unvanını 3 milyon 481 euro ile Oğuzhan Özyakup aldı.

26 yaşındaki kanat oyuncusu Olcay Şahan da 2 milyon 888 bin euro ile siyah-beyazlıların en çok dikkati çeken oyuncusu Fernandes'i solladı.

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