T24 LogoT24 Logo
Spor

Oğuzhan Özyakup Milli Takıma çağırıldı

İSTANBUL,(DHA) A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Oğuzhan Özyakup'u kadroya dahil etti

28 Ağustos 2017 16:39

İSTANBUL,(DHA)

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Oğuzhan Özyakup\'u kadroya dahil etti.
A Milli Takımın Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı maçlar için açıklanan kadroda yer bulamayan Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup bugün milli takım kadrosuna dahil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu\'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, \"2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri\'nde Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün İstanbul\'da kampa giren A Milli Takım\'ın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
Beşiktaş futbolcusu Oğuzhan Özyakup, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.
Dün akşam da, Harun Tekin sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkmış, yerine Atiker Konyaspor\'dan Serkan Kırıntılı çağrılmıştı\" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu OğuzhanMilli Takımın UkraynaHırvatistanBeşiktaşlı OğuzhanTürkiye Futbol FederasyonuFIFA Dünya Kupası Elemeleri UkraynaMilli TakımBeşiktaşOğuzhanDünHarun TekinAtiker

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24