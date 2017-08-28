Oğuzhan Özyakup Milli Takıma çağırıldı

İSTANBUL,(DHA)

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Oğuzhan Özyakup\'u kadroya dahil etti.

A Milli Takımın Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı maçlar için açıklanan kadroda yer bulamayan Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup bugün milli takım kadrosuna dahil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu\'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, \"2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri\'nde Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün İstanbul\'da kampa giren A Milli Takım\'ın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Beşiktaş futbolcusu Oğuzhan Özyakup, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

Dün akşam da, Harun Tekin sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkmış, yerine Atiker Konyaspor\'dan Serkan Kırıntılı çağrılmıştı\" denildi.