Oğuzhan Özyakup el yakacak

Beşiktaş, 500 bin Euro’ya aldığı Oğuzhan Özyakup'un kontratını 2021’e kadar uzatıp 15 milyon Euro maddesi koyacak.

Quaresma ve Dusko Tosic ile yeni sözleşme imzalayan Beşiktaş, şimdi de Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan için masada. İki oyuncunun da 2018'de bitecek kontratlarını dörder yıl uzatmak isteyen siyah-beyazlılar, önemli mesafe kat etti. Yönetim, önceliği ise Ozzie'ye verdi. Kulüp, 2012'de 500 bin Euro karşılığı Arsenal'dan transfer edilen Oğuzhan'ın kontratını 2021'e kadar uzatacak

Milli futbolcunun sözleşmesine 15 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli de konacak. Böylece oyuncusunun değerini gösterecek Beşiktaş, genç yıldızına da moral verecek. Ozzie, ‘transfermarkt' değerlerine göre 12.5 milyon Euro'yla Süper Lig'in en değerli Türk oyuncusu.