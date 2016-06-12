Oğuzhan Özyakup, Borussia Dortmund'a mı gidecek?

Manchester City’ye 27 milyon euroya sattığı İlkay Gündoğan’ın boşluğunu doldurmaya çalışan Borussia Dortmund'un, Oğuzhan Özyakup’un peşinde olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'ın, Borussia Dortmund’a, “Avrupa Şampiyonası’ndan sonra görüşelim” mesajını ilettiği iddia edildi.

Geleceğin yıldızlarından Emre Mor’u renklerine bağlayan Borussia Dortmund, Beşiktaş’ın milli oyuncusu Oğuzhan Özyakup ile ilgilendiğini açık açık ifade etmeye başladı. Bu oyuncu için nabız yoklayan Borussia Dortmund’a,“Avrupa Şampiyonası’ndan sonra görüşelim” mesajı verildi.

20 milyon Euro alacak

Manchester City’ye 27 milyon euroya sattığı İlkay Gündoğan’ın yerini doldurmaya çalışan Alman kulübü, Oğuzhan Özyakup’u almaya karar vermesi halinde kesenin ağızını açmak zorunda kalacak.

Bu oyuncu için şu an bile 15 milyon Euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyen Beşiktaş Yönetimi, alt limit olarak 20 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirleyecek.