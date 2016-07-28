Oğuzhan Özyakup Ada'ya mı gidiyor?

Şampiyonluğun ardından oyuncuları Avrupa takımlarının gözdesi haline gelen Beşiktaş'ta bu kez de Oğuzhan Özyakup için İngiltere’den transfer iddiaları gündeme geldi.



İngiliz medyasında Daily Mirror ve Daily Express gazetelerinin verdiği habere göre Oğuzhan'ın Manchester United'ın radarına girdiğini ve ciddi olarak Beşiktaş'a transfer teklifinde bulunacağını yazdı.

DHA'nın haberine göre; Oğuzhan için sadece Manchester United'ın değil Valencia'nın da devrede olduğunu iddia eden İngilizler genç ve yetenekli futbolcu için "Çetin bir yarış olacak" dedi.

Söz konusu haberde Oğuzhan için Beşiktaş'ın belirlediği bonservis bedelinin 16.8 milyon sterlin olduğu da belirtildi.