T24 LogoT24 Logo
Spor

Oğuzhan Özyakup Ada'ya mı gidiyor?

İngiliz basını Manchester United'ın Oğuzhan'la ilgilendiğini öne sürdü

28 Temmuz 2016 20:17

Şampiyonluğun ardından oyuncuları Avrupa takımlarının gözdesi haline gelen Beşiktaş'ta bu kez de Oğuzhan Özyakup için İngiltere’den transfer iddiaları gündeme geldi.

İngiliz medyasında Daily Mirror ve Daily Express gazetelerinin verdiği habere göre Oğuzhan'ın Manchester United'ın radarına girdiğini ve ciddi olarak Beşiktaş'a transfer teklifinde bulunacağını yazdı.

DHA'nın haberine göre; Oğuzhan için sadece Manchester United'ın değil Valencia'nın da devrede olduğunu iddia eden İngilizler genç ve yetenekli futbolcu için "Çetin bir yarış olacak" dedi.

Söz konusu haberde Oğuzhan için Beşiktaş'ın belirlediği bonservis bedelinin 16.8 milyon sterlin olduğu da belirtildi.

ETİKETLER

oğuzhan özyakupbeşiktaştransfermanchester united

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24