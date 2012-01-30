Oğuzhan Asiltürk: TSK'daki vatansever subaylar Ergenekon'la tutuklatıldı

T24 - Milli Görüş'ün öne çıkan isimlerinden Oğuzhan Asiltürk, hükümete karşı darbe yapmakla suçlanarak tutuklanan subayların vatansever ve milliyetçi olduğu belirterek, "ABD yakında İran'ı işgal edecek. Ancak TSK'da vatansever subaylar buna karşı çıkıyordu. Bu subaylar Ergenekon operasyonlarıyla tutuklatıldı" dedi.





Önceki gün Habertürk televizyonundaki bir programa katılan eski İçişleri Bakanı Asiltürk çarpıcı iddialarda bulundu.



Sözcü gazetesinin haberine göre; Asiltürk, hükümete karşı darbe yapmakla suçlanarak tutuklanan subayların vatansever ve milliyetçi olduklarını dile getirdi.



Ergenekon'un bir ABD komplosu olduğunu söyleyen Asiltürk sözlerine şöyle devam etti:



"Ergenekon, altını çizerek söylüyorum Türk Ordusu'nda TSK içinde Amerikan karşıtlarının tasfiyesidir. Nokta ve bir de ünlem koyuyorum. Başka birşey değildir. Çünkü aynı olaylar içinde şu anda Silahlı Kuvvetler'in içinde şu anda bir kısım insanlar var. Amerikan karşıtlarını alıp ortadan kaldırmak isteniyor. Sebebi de Amerika'nın İran'a olası müdahalesinde orduyu kendi istedikleri hale getirmektir. Ama şerefli Türk Ordusu oyuna gelmez diye düşünüyorum. "





