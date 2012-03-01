Oğuzhan Asiltürk, Merve Kavakçı için AKP'lileri de suçladı

T24 - Refahyol döneminin önemli isimlerinden Saadet Parti'li Oğuzhan Asiltürk, "Merve Kavakçı'nın yemin için TBMM'ye girmesi Erbakan ve benim bilgimin dışındaydı. Meclis'i yöneten Septioğlu ile anlaşmıştık. Kendisi, 'Başörtülü birinin yeminini engelletmem. Sizden isteğim tenha bir zamanda getirin' dedi. Bir de baktık ki Merve Hanım salona girmiş, nasıl girmiş bilmiyorum. Kavakçı'yı salona AK Parti'yi kuracak isimler götürdü" dedi.

Radikal Ankara Haber Müdürü Ömer Şahin’in Kanal A'daki Görüş Farkı programına katılan Saadet Parti’li Oğuzhan Asiltürk, çarpıcı açıklamalar yaptı. 28 Şubat sürecinde Erbakan’ın tavrına yönelik eleştirilere cevap veren Asiltürk, “Erbakan tanka çıktı ta haber mi yapmadık?” diyen gazeteci Fikret Bila’ya yüklendi. Asiltürk, “ Tankın üstüne Fikret Bila çıksın. Biz tankın mankın üzerine çıkmayız ama tankı yürütenlere ‘bu iş yanlış’ deriz” dedi.



"28 Şubat’ın bir numarası Demirel"



Milli Görüş Hareketi’nin önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk, 28 Şubat’ın 1 numarası olarak dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i gösterdi. Erbakan Hoca’nın 18 maddelik MGK bildirisini görünce, “Bunu asker yazmış olamaz. İnancı olan bunu yazmaz” dediğini söyleyen Asiltürk, daha sonra bu kararların ABD tarafından hazırlandığının ortaya çıktığını iddia etti. Asiltürk, “Hoca kriptoyu görünce ‘ben yanılmamışım, bu askerlere kanaatim müsbetti’dedi. Yapılanlar suçtu ama onlar kendiliğinden bunu yapmadılar” diye konuştu.



"AKP, 28 Şubat’ta olsa korkup kaçardı"



Refahyol’un 28 Şubat’taki tavrı ile AKP’nin 27 Nisan bildirisine karşı duruşunu karşılaştıran Oğuzhan Asiltürk şöyle devam etti:

“Bu iktidar o zaman olsaydı bırakıp kaçardı. Öyle yağma mı var. AKP’yi iktidara getiren ABD ve dünya siyonizmdir. Basın, haber ajansları ellerinde. ABD bütün desteğini askerden çekmiş. Bu şartlar altında kabadayılık çok kolay. O zaman “gerekirse silah kullanırız” diyor, ne yapacaksınız? Allah’a sığınmaktan başka bir şey yapamazsınız. Siz sertleşirseniz, tabanınız sertleşir. O zaman istenmeyen olaylar olur.”

Asiltürk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı’nın Erbakan Hoca ile iyi anlaştığını, kuvvet komutanlarına, “Niçin onunla uğraşıyorsunuz, ben çok iyi anlaşıyorum” dediğini öne sürdü.



"Kavakçı için ne beni ne Hoca'yı dinlediler"



28 Şubat’ın önemli olaylarından olan Merve Kavakçı’nın Meclis’teki yemin gününü de anlatan Oğuzhan Asiltürk, Kavakçı’nın yemin için salona girmesinin Erbakan ve kendisinin bilgisi dışında olduğunu anlattı. Kavakçı’yı daha sonra AK Parti’yi kuracak olan isimlerin salona götürdüğünü söyleyen Asiltürk şöyle konuştu:

“Meclis’i yöneten Septioğlu ile anlaşmıştık. Kendisi,’ Başörtülü birinin yeminini engelletmem. Sizden isteğim tenha bir zamanda getirin’ dedi. Bizim arkadaşlara bunu söyledik. Hatta tahrik olmasınlar diye ben salona bile girmedim. Bir de baktık ki Merve Hanım salona girmiş, nasıl girmiş bilmiyorum. Ne Hoca’yı ne beni dinlemediler.”

Kavakçı’nın “Bana sahip çıkmadılar” sitemine de cevap veren Asiltürk, “Merve Hanım’ın evinde milletvekillerine nöbet tutturduk. Bu nasıl sahip çıkmamak?” diye sordu.



"Erbakan Erdoğan, Gül ve Kurtulmuş’a kırgın gitti"



Erbakan Hoca’nın ölmeden önce herkese hakkını helal ettiği, eski talebeleri Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve Numan Kurtulmuş’u da affettiği söylenmişti. Oğuzhan Asiltürk’ten bu konuda farklı bir açıklama geldi. Asiltürk, “Ben dürüst hareket eden, dobra dobra konuşan bir insanım. Hoca kırgın gitti” dedi.



"Lavı Emniyet değil, CIA buluyor"



Ergenekon Operasyonunun ABD’nin İran’a saldırısına karşı çıkan 7 generalin tasfiyesi için yapıldığını vurgulayan Oğuzhan Asiltürk, toprak altından çıkan lav silahı ve mühimmatın da ABD tarafından bulunduğunu öne sürdü. Asiltürk, “Dağ başına ihbar geliyor, kazılarda lav silahları bulunuyor. MİT, Emniyet biliyor da haber mi vermedi? Kim , kimi kandırıyor. Bütün bunlar uzaydan gözetlenir. ABD, CİA, MOSSAD biliyor uzaydan. Ben yüksek mühendisim, master yapmış insanım. Beni aldatacak değiller ya? 2 ayrı hükümette İçişleri Bakanlığı yaptım. Bunların başındaydım. Bunlar (MİT, Emniyet) kesinlikle bilmezler. Bunları bilseler el koyarlardı” diye konuştu.



"Fatih Erbakan aday değil"



Asiltürk, ismi SP’nin muhtemel lider adayı olarak geçen Fatih Erbakan’a ince dokundurmalarda bulundu. “Erbakan aday mı?” sorusuna, “Hayır” cevabını veren Asiltürk, “Tecrübe sahibi olur, gelir partiye teslim olur, çalışır, o zaman önce ben sahip çıkarım. Ayrı baş çekerse Allah selamet versin derim” dedi.