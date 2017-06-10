Oğuz Güven'in 'retweet'leri iddianameye girdi

Trafik kazasında yaşamını yitiren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in ölümüyle ilgili habere ilişkin atılan tweet nedeniyle tutuklanan cumhuriyet.com.tr Yayın Yönetmeni Oğuz Güven hakkındaki iddianamenin detayları ortaya çıktı. Güven'in Twitter paylaşımları suç sayıldı. Güven’e Ahmet Şık’ın tutukluluğuna gerekçe gösterilen çözüm sürecinde PKK’lı Cemil Bayık ile yaptığı röportajı şahsi Twitter hesabından retweet (“Retweet” başka birisinin twit’ini kendi Twitter sayfanızda yayınlamak/paylaşmaktır) yaptığı için “örgüt propagandası” suçlaması yöneltildi.

Cumhuriyet'te yer alan haber şöyle:

Cumhuriyet soruşturmasında Şık’ın 16 Mart 2015’te “Ya Apo Kandil’e ya Biz İmralı’ya” başlığıyla yayımlanan KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık ile yaptığı röportaj suçlama konusu yapılmıştı. Çözüm sürecinin devam ettiği bu tarihlerde Kandil’de ve yurtiçindeki dağlık alanlarda PKK’lilerle yapılan yüzlerce röportaj yayımlandı. Hatta PKK’nin silahlarını yurtdışına çıkaracağını açıkladığı basın toplantısına Anadolu Ajansı muhabiri dahi katılmıştı. Güven hakkındaki soruşturmayı yürüten savcı Celal Sarıdere, bu gerçeği perdeleyerek Şık’a uygulanan çifte standardın aynısını Güven’e uyguladı. Sarıdere, boş dosyasını doldurma çabasıyla Oğuz Güven’in gazeteci Banu Güven’in Mart 2015’teki Bayık röportajını Twitter hesabından paylaşmasını da dosyaya ekledi.

Cumhuriyet internet sitesi, başsavcı Alper’in trafik kazasında yaşamını yitirmesini, “İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti” tweet’iyle duyurmuştu. Tweet, kısa süre sonra silinmiş ancak Sabah gazetesi buna rağmen Cumhuriyet'i hedef tahtasına oturtmuştu. Güven, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “kişinin hatırasına hakaret” suçlarından 12 Mayıs’ta gözaltına alınmıştı. Gözaltı tutanağında, 55 saniye içinde silinen anons tweet’inin artık yayımda olmayan linkine yer verdi. Oysa haberin başlığı bu değildi. Suçlama konusu ibare yalnızca 55 saniye içinde silinen anons tweet’inde geçiyordu. Anons tweeti silindiği için soruşturma başlatıldığı anda tutanaktaki link de yayımda değildi. Dolayısıyla soruşturmaşı başlatan savcı Yasemin Baba, hiç görmediği haber ile ilgili yalnızca anons tweet’inin ekran görüntüsü üzerinden, haberi de gördüğü iddiasıyla soruşturma başlattı.