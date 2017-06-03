Oğuz Güven: Darbe olsa yine biz tutuklanacaktık

Cumhuriyet.com.tr'de yer alan “İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti” başlığı nedeniyle tutuklanan sitenin Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, Silivri Cezaevi'nden mesaj gönderdi.

Söz konusu haberin başlığını 55 saniye içinde sildirdiğini hatırlatan Güven, "Bu başlığı sildirmeme rağmen işi tutuklanmama kadar vardırdılar. Tabii gerçek amaçları Cumhuriyet’i, muhalefet edenleri susturmak; sindirmekti" dedi. Güven, "FETÖ darbe girişimi başarılı olsaydı yine karşı çıktığımız; muhalif olduğumuz için biz tutuklanacaktık" ifadesini kullandı.

Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Oğuz Güven'i cezaevinde ziyaret etti. Tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen "Twitter" paylaşımında savcının iddia ettiği gibi bir niyetin akıllarının ucundan geçmediğini kaydeden Güven, şu mesajı gönderdi:

“Bedel ödenecekse ödensin. Ama bu iş çok tuhaf! Bizim utanacak bir şeyimiz yok. Biz çocuklarımızın, torunlarımızın gözünün içine başımız dik, alnımız ak, gururla bakacağız. Ama talimatla hukuku hiçe sayanlar, suç uyduranlar, vicdanlarını köreltenler, çocuklarının, torunlarının gözünün içine nasıl bakacaklar; merak ediyorum"

"Nâzım Hikmet’i suçsuz yere 27 yıl hapse mahkûm edip 13 yıl hapis yatırtanlar tarihe lanetlenerek geçti. Nâzım Hikmet bugün hâlâ onurlu bir şekilde yüreklerde, dillerde yaşıyor. Bugün bizler ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü için mücadele ederken; hakkımızda Sedat Ergin’in adını koyduğu yeni bir suç türü oluşturuldu: Niyet okumak! Benim tutuklanmama neden olan haberde savcının iddia ettiği gibi bir niyet asla aklımızın ucundan, köşesinden bile geçmedi. Bu haberde amacımız bir suikast şüphesine dikkat çekmekti"

"Görüntüleri izleyen arkadaşımızın 'ağabey, kamyon resmen biçmiş' sözüyle ortaya çıkan ve trafik kazalarında çok kullanılan bir deyim olması nedeniyle anlık olarak atılmış bir başlıktı. Twitter’da ‘aracı’ kelimesi atlanınca yanlış anlaşılmalara neden olabileceği gerekçesiyle, haberi görür görmez, 55 saniye içinde bu başlığı sildirmeme rağmen işi tutuklanmama kadar vardırdılar. Tabii gerçek amaçları Cumhuriyet’i, muhalefet edenleri susturmak; sindirmekti"

"FETÖ darbe girişimi başarılı olsaydı yine karşı çıktığımız; muhalif olduğumuz için biz tutuklanacaktık! Şimdi de FETÖ’yü bahane ederek FETÖ ile ilgisi olmayan tüm muhalefeti hukukta yeri olmayan garip sebeplerle tutukluyorlar. Bilinsin ki bizim yüreğimiz çok rahat! Tek endişem torunum Aren’in beni görmediği için bana küsmesi... Onun dışında dimdik ayaktayız, her zaman doğruları söylemeye devam edeceğiz.”