Oğuz Demiralp'in acı günü; eşi Hülya Demiralp'i kaybetti

Eski AB Genel Sekreteri ve Türkiye'nin eski AB ve BM Daimi Temsilcisi, emekli büyükelçi ve edebiyatçı Oğuz Demiralp, eşi Hülya Demiralp'i kaybetti.

Hülya Demiralp, bir seyahat için gittiği Berlin'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

T24 yazarlarından Oğuz Demiralp, Berlin'e giderek eşinin cenazesini İstanbul'a getirdi.

Hülya Demiralp'in naaşı 14 Aralık 2021 Salı öğlen namazından sonra İstanbul Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.