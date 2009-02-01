Oğuz, Demet'i unuttu, yeni sevgili buldu!

Kayhan'ın keyfi yerinde

Sabah'ın haberine göreÜnlü şarkıcı Demet Akalın'ın, Emir Tamer'le yeni bir aşka yelken açmasının ardından, eski sevgilisi Oğuz Kayhan da geçtiğimiz gece Blackk Bar'da yeni kız arkadaşı ile yakalandı. İsmini sır gibi sakladığı sevgilisiyle gecenin geç saatlerine kadar eğlenen Kayhan'ın, Demet Akalın'ı unuttuğu her halinden belliydi!Gazetecilerden kaçmayan ancak soruları da yanıtlamayan Kayhan art arda patlayan flaşlara gülümseyerek sevgilisiyle el ele mekandan ayrıldı. Demet Akalın ve Oğuz Kayhan'ın ilişkisi yaklaşık 4 yıl sürmüştü. Boşandıktan sonra da aynı evde yaşamaya devam eden çift, beş ay önce ilişkilerini bitirmişti