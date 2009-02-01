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Oğuz, Demet'i unuttu, yeni sevgili buldu!

Demet Akalın'ın eski aşkı Oğuz Kayhan yeni sevgilisi ile el ele görüntülendi.

01 Şubat 2009 02:00

Demet Akalın'ın eski aşkı Oğuz Kayhan yeni sevgilisi ile yakalandı. Kameralardan kaçmayan ancak soruları yanıtlamayan Kayhan patlayan flaşlara güldü, sevgilisiyle el ele mekanı terk etti.


Sabah'ın haberine göreÜnlü şarkıcı Demet Akalın'ın, Emir Tamer'le yeni bir aşka yelken açmasının ardından, eski sevgilisi Oğuz Kayhan da geçtiğimiz gece Blackk Bar'da yeni kız arkadaşı ile yakalandı. İsmini sır gibi sakladığı sevgilisiyle gecenin geç saatlerine kadar eğlenen Kayhan'ın, Demet Akalın'ı unuttuğu her halinden belliydi!

Kayhan'ın keyfi yerinde

Gazetecilerden kaçmayan ancak soruları da yanıtlamayan Kayhan art arda patlayan flaşlara gülümseyerek sevgilisiyle el ele mekandan ayrıldı. Demet Akalın ve Oğuz Kayhan'ın ilişkisi yaklaşık 4 yıl sürmüştü. Boşandıktan sonra da aynı evde yaşamaya devam eden çift, beş ay önce ilişkilerini bitirmişti

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