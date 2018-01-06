Oğuz Çetin'den 'İmparator' Fatih Terim'e: Birine kafa atıp, mekan basıp…

Eski futbolcu ve teknik direktör Oğuz Çetin, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için kullanılan ‘imparator’ lakabını eleştirdi. Bu yaz yaşanan ve Terim’in de dahil olduğu ‘mekan basma’ hadisesini hatırlatan Çetin, "Birine kafa atıp, mekan basıp, ağzından küfür eksik olmayan insanlara farklı bir şekilde ifade de bulunmalıyız” dedi.

Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği Spor Söyleşileri programı dahilinde, Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde spor gündemini ve gençlerin sorularını yanıtlayan Oğuz Çetin, bir öğrencinin "Siz ve Fatih Terim ‘imparator' olarak anılıyorsunuz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz” sorusuna şu yanıtı verdi:

"İmparator mu? İmparator dediğiniz kişi topluma örnek olması gereken kişilerdir. Birine kafa atıp, mekan basıp, ağzından küfür eksik olmayan insanlara farklı bir şekilde ifade de bulunmalıyız.”

"Şimdiki futbolculara baktığımda, kalitenin aşağıda olduğunu görüyorum"

Türk futbolunu Avrupa’da temsil eden futbolcular Cenk Tosun ve Arda Turan’la ilgili de konuşan Çetin, "Bu dönemin futbolcuları çok büyük paralar kazanıyor. Bizim zamanınızdaki paraya oranla 50 kat daha büyük para kazanıyorlar. Ama bizim zamanımıza baktığımda kalitenin daha aşağıda olduğunu görüyorum. Eğer bu dönemde bazı futbolcular böyle büyük paralar kazanıyorsa bizim alacağımız paraların rakamlarını düşünemiyorum” diye konuştu.