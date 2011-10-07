-Oğuz Çetin: Sahaya kazanmak için çıkacağız İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında yarın Almanya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da Sorumlu Yardımcı Oğuz Çetin, karşılaşmada kendileri için 1 puanın yeterli olduğunu, ancak kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Oğuz Çetin, Lig Tv'ye yaptığı açıklamada, grup ikinciliği konusunda avantajlı durumda olduklarını ancak ikinciliği kaybetme riskinin hala bulunduğunu belirtti. Almanya maçından en azından 1 puan almaları gerektiğini ve alacakları 1 puanın Azerbaycan karşısına daha rahat çıkmalarını sağlayacağını ifade eden Oğuz Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Eylül ayında çok zor şartlar altındaydık. Lig başlamamıştı. Oyuncular maç ritmini yakalamamışlardı. Fiziksel olarak ciddi sıkıntılarımız vardı. Mental olarak da Türk futbol ortamından kaynaklanan sebeplerden dolayı bu zorluklar içinde çalıştık. Ekim ayına geldiğimizde, ligde 5 hafta oynanmış, oyuncularımız çoğunlukla maç günü yakalamış ve fiziksel olarak daha iyi durumdalar. Mental olarak daha rahatlamış durumdalar bu ortamda hazırlanmak tabi ki geçen aya göre çok daha rahat oldu bizim için. Ancak önümüzde çok ciddi bir maç var. Bugün dünya futbolunda, ilk iki, üç, dört sırada sayacağımız takımların başında gelen bir rakibimiz var. Grup eleme maçlarında çok büyük başarı elde ettiler, 8'de 8 yaptılar. Karşımızda geçmiş 8-10 yıl evvelki bir Almanya değil. Çok ciddi bir değişime uğramış, hem fiziksel olarak üst düzeyde hem de oyun anlayışı olarak artık çok zenginliğe sahip bir takım var.'' ''Almanya maçında alınacak 1 puan bizim için yeterli görülse de bu şekilde bir maça çıkılmaz. Bizim hiç bir şekilde böyle bir anlayış ve düşüncemiz yok'' diyen Oğuz Çetin, maçta takım savunmasının çok önemli olacağını belirtti. Almanya gibi güçlü ekiplerin, rakibin küçük zaaflarını golle neticelendirebilen ekipler olduğunu kaydeden Oğuz Çetin, ''Almanya maçında oyunun her alanında agresif ikili mücadele olacaktır. Ancak oyunun genelinde sakin ve sabırlı ve kontrollü olmak durumundayız. Bugün geldiğimiz noktada oyuncularımız geçmişe göre çok iyi durumdalar. Doğru oyunu ortaya koyduktan sonra Almanya'ya karşı çok ciddi şansımız var. Yarın maça çıktığımızda, ortaya koyacağımız istek, arzu ve doğru oyun Almanya'yı zor durumda bırakacaktır'' diye konuştu. Almanların grup liderliğini garantilemesinin konsantrasyonlarını düşüreceğine inanmadığını ifade eden Oğuz Çetin, ''Alman mentalitesi hiç bir zaman bir maçı hafife almaz. Hiç bir zaman konsantrasyonlarını düşürmezler. Bugüne kadar nasıl çıktıysalar, bize karşı öyle çıkarlar. Son maç Belçika'ya karşı da aynı ciddiyetle çıkarlar'' dedi. Spor Toto Süper Lig'de 5'inci haftaya gelinmesinin ve yurt dışında forma giyen oyuncuların takımlarında süre almalarının milli takıma yapacakları katkılar açısından sevindirici olduğunu ifade eden Oğuz Çetin, ''Ancak her şey toz pembe değil. Tabi ki içimizde sıkıntılarımız var. Bazı oyuncularımız sakatlıkları sebebiyle bu 5 haftalık periyotta yeterince dakika alamadılar. Dolayısıyla fiziksel bir takım handikapları var ama genel anlamda baktığımızda oyuncu grubumuzun geçmişe göre çok çok daha iyi bir durumda olduğunu söyleyebiliriz'' dedi. Türk Milli Takımını oluşturan oyuncuların ciddi potansiyele sahip, özellikle milli maçlarda duygu yoğunluğu yaşayan ve tüm motivasyonuyla oynayan oyuncular olduğunu belirten Çetin, ancak Almanya'nın da avantajları olduğunu ve gerçeklerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti. -Ömer Toprak- Oğuz Çetin, Almanya'da genç milli takımlarda forma giymesine karşın A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan savunma oyuncusu Ömer Toprak için FIFA'ya yaptıkları lisans başvurusunun olumlu sonuçlandığını bildirdi. Oğuz Çetin, ''Daha öncesinde, diğer oyuncularımızla olduğu gibi Ömer Toprak'la ilgili de çok ciddi bir şekilde, çok hızlı bir şekilde prosedürünü yürütmeye başladık. Bu konuda idari bölümü tebrik ediyorum. Çok büyük bir iş başardılar. Çok kısa sürede pasaportu alındı ve FİFA'ya başvuruldu. Bugün itibariyle FIFA'dan Ömer konusunda pozitif yönde cevabı aldık'' dedi.