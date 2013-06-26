Oğur: CHP'de Kılıçdaroğlu gidecek yerine daha ulusalcı bir isim gelecek

Taraf gazetesi eski yazarı ve Akil İnsan Yıldıray Oğur, Gezi Parkı eylemlerinin CHP'ye de yansıyacağını iddia etti. Oğur, "Gezi olaylarından CHP'ye yansıyacak olan, muhtemelen Kılıçdaroğlu'nun yerine daha ulusalcı Emine Ülker Tarhan veya Muharrem İnce gibi birisinin gelmesi olacak." dedi.

A Haber'de Özge Özsağman'ın sunduğu gazeteciler Avni Özgürel, Ali Bayramoğlu, Salih Tuna ve Yıldıray Oğur'un katıldığı 'Pazartesi Sendromu' programında "Gezi Parkı Olayları'nın Türkiye'ye sosyal faturası ve çözüm sürecine etkisi" mercek altına alındı.

Belirli bir kesimin Gezi analizlerinde pastanın kaymak tabakasını kesip onun üzerinden tüm manzarayı görmek için kendilerine Gezi ütopyası yarattıklarını belirten Oğur, şu açıklamaları yaptı:

"Bir sura üflendi ve herkes Türk siyasetini kesen büyük fay hattının iki tarafına doğru ayrıldı. Laik yaşam tarzı dediğimiz bir cephe oluştu. Bu cephede maalesef liberaller ve demokratlar var. Bunun bir omuz uzağında ırkçılar var, Türk Sol'u dergisi, TGB, sol değişim karşıtı cephe var. Ne olmuş olabilir ki bu insanlar yanyana düşmüş olabilir? Bırakın polis şiddetini, Erdoğan'ın dilini; uzaylılar dünyaya saldırsa yanyana gelemeyecek gruplar bir araya geldi."

'Emine Ülker Tarhan veya Muharrem İnce'

Oğur, Gezi Parkı eylemlerinin CHP'ye çıkacak sonucunu da şöyle öngördü:

"Gezi olaylarından CHP'ye yansıyacak olan, muhtemelen Kılıçdaroğlu'nun yerine daha ulusalcı Emine Ülker Tarhan veya Muharrem İnce gibi birisinin gelmesi olacak.

Bu bir demokratik ve ilerici bir hamleyse başka bir şey olması düşünülür. Alttan gelen bir dalga var. Bir ay önce nasıl bir Türkiye vardı? Sivil anayasa için masaya oturmuş bir Türkiye vardı.

Sivil anayasanın yapılması için çalışan, askeri vesayeti geriletmiş ve Kürt meselesini siyasal müzakereyle çözmeye çalışan bir parti, 1990'lar boyunca tüm solcuların, liberallerin, Gezi Parkı'ndan özgürlük çıkarmak isteyen kesimin rüyasıydı aslında. Bunu miliyetçi-muhafazakar bir parti yapıyor."