-Ogün Samast'ın tahliye talebine ret ANKARA (A.A) - 23.01.2012 - Yargıtay 1. Ceza Diresi, ''tasarlayarak Hrant Dink'i öldürmek'' ve ''ruhsatsız silah taşımak'' suçlarından 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Ogün Samast'ın tahliye talebini reddetti. Suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ogün Samast, 25 Temmuz 2011'de ''tasarlayarak adam öldürmek'' ve ''ruhsatsız silah taşımak'' suçlarından 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Samast'ın avukatı Levent Yıldırım, Samast'ın CMK 102. maddesi kapsamında 5 yıllık tutukluluk süresinin bu ay içinde dolacağı gerekçesiyle tahliye talebine ilişkin Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne dilekçe verdi. Yargıtay 1. Ceza Diresi, Hrant Dink'in katili Samast'ın tutukluluk süresi dolduğu gerekçesiyle tahliye edilmesine ilişkin talebi reddetti. Daire, Samast'ın 20 Ocak 2007'de başlayan tutukluluk süresinin değerlendirilmesinde, yerel mahkemenin 25 Temmuz 2011'de verdiği kararı esas aldı.Dairenin kararında, Samast'ın tutuklu yargılanma süresinin 4 yıl 6 ay 5 gün olduğu belirlenerek, bu sürenin makul süre sınırını aşmadığı gerekçesiyle tahliye talebinin reddine karar verildi.