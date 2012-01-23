T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ogün Samast'ın tahliye talebine ret ANKARA (A.A) 

23 Ocak 2012 12:29

-Ogün Samast'ın tahliye talebine ret  ANKARA (A.A) -  23.01.2012 - Yargıtay 1. Ceza Diresi, ''tasarlayarak Hrant Dink'i öldürmek'' ve ''ruhsatsız silah taşımak'' suçlarından 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Ogün Samast'ın tahliye talebini reddetti.  Suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ogün Samast, 25 Temmuz 2011'de ''tasarlayarak adam öldürmek'' ve ''ruhsatsız silah taşımak'' suçlarından 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.  Samast'ın avukatı Levent Yıldırım, Samast'ın CMK 102. maddesi kapsamında 5 yıllık tutukluluk süresinin bu ay içinde dolacağı gerekçesiyle tahliye talebine ilişkin Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne dilekçe verdi.  Yargıtay 1. Ceza Diresi, Hrant Dink'in katili Samast'ın tutukluluk süresi dolduğu gerekçesiyle tahliye edilmesine ilişkin talebi reddetti. Daire, Samast'ın 20 Ocak 2007'de başlayan tutukluluk süresinin değerlendirilmesinde, yerel mahkemenin 25 Temmuz 2011'de verdiği kararı esas aldı.Dairenin kararında, Samast'ın tutuklu yargılanma süresinin 4 yıl 6 ay 5 gün olduğu belirlenerek, bu sürenin makul süre sınırını aşmadığı gerekçesiyle tahliye talebinin reddine karar verildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24