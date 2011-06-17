-OGÜN SAMAST'A 27 YIL HAPİS İSTEMİ İSTANBUL (A.A) - 17.06.2011 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin çocuk mahkemesinde yargılanan Ogün Samast'ın, ''Tasarlayarak adam öldürmek'' ve ''Ruhsatsız silah bulundurmak'' iddialarından, 19 ile 27 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istendi. İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ali Demir, tutuklu sanık Samast'ın, TCK'nın ''tasarlayarak adam öldürmek'' suçunu düzenleyen 82/1-a maddesi ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanun'da düzenlenen ''ruhsatsız silah bulundurmak'' suçlarından, yaşının 18'den küçük olduğu da dikkate alınarak 19 ile 27 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.