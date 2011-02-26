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OGÜN SAMAST PAZARTESİ ÇOCUK MAHKEMESİNDE İSTANBUL (A.A)

26 Şubat 2011 12:50

-OGÜN SAMAST PAZARTESİ ÇOCUK MAHKEMESİNDE  İSTANBUL (A.A) - 26.02.2011 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada dosyası ayrılan tutuklu sanık Ogün Samast'ın İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamasına 28 Şubat Pazartesi günü başlanacak. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davanın 25 Ekim 2010 tarihindeki duruşmasında, tutuklu sanık Ogün Samast'ın suç tarihinde 17 yaşında olduğu gerekçesiyle 6008 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca dosyası ayrılarak, ''görevsizlik kararı'' ile İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Dink'in 19 Ocak 2007 tarihinde gazete binasının önünde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Samast'ın ''Hrant Dink'i öldürmek'' suçundan, yaşının 18'den küçük olduğu da dikkate alınarak 18 ile 24 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. İddianamede, sanığın ''terör örgütüne üye olmak'' ve ''ruhsatsız silah taşımak'' suçlarından da 8,5 ile 18 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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