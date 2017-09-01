Ogün Samast 'acil koduyla' tek kişilik hücreye alındı

Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevi'nde üç kişilik hücrede kalan gazeteci Hrant Dink’in katili Ogün Samast, güvenlik gerekçesiyle tek kişilik hücreye alındı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin zanlısı Samast, kamu görevlilerinin yargılandığı davanın İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde Aralık 2016’da görülen duruşması sırasında eşi Selma Samast’a el yazısıyla yazdığı bir mektup ulaştırdı. Samast mektubunda ‘tek kişilik hücreye konulduğunu yazdı.

Vatan'dan Çağdaş Ulus'un haberine göre; Samast’ın mektubunda "01.12.2016 tarihinde Silivri Cezaevi’nden mahkemeye götürülmek üzere gardiyanlar tarafından kaldığım tek kişilik hücreden çıkarıldım. Ardından jandarmaya teslim edilmek için cezaevi çıkışında bulunan bir odaya kapatıldım. Daha sonra kapıyı açıp içeriye giren üç gardiyan kamerasız olan odada beni darp etti. Darp sırasında da ‘Kendini as, bizim elimizde kalma. Yoksa seni zehirleyip öldüreceğiz’ diye tehdit etti. Geçen hafta da kamerasız bir odada yine dayağa maruz kaldım. Korkudan bu yaşananları dilekçeyle kimseye anlatamadım. Duruşmada da dile getirmeye çekindim. Beni buradan kurtar. Birileriyle görüş. Yoksa buradan ölüm çıkar" iddiaları yer aldı.

Eşi mektubu iletti

Samast’ın eşi Selma Samast da bu mektubu mahkeme başkanına iletti ve eşinin başka bir cezaevine nakledilmesini istedi. Mahkeme başkanı da cezaevinin bağlı olduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazarak iddiayı dile getirdi ve Samast’ın uzun süre kaldığı Kocaeli F Tipi Cezaevi’ne ya da daha güvenlikli bir yere nakli konusunda talepte bulundu. Talebi inceleyen savcılık, aldığı kararla bir hafta sonra Samast’ı güvenliği için eskiden kaldığı Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevi’ne nakletti.

Tevkifevleri, cezaevini uyardı

Ancak burada 9 ay boyunca üç kişilik bir koğuşta kalan Samast ile ilgili pazartesi günü yeni bir karara imza atıldı. Samast ile ilgili Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden ‘acil koduyla’ cezaevi yönetimine gönderilen yazıda, Ogün Samast için güvenlik arttırılması istendi.

Yazıda, alınan istihbarat gereği Samast’ın can güvenliğinin tehlikede olabileceği belirtilirken Samast’ın bir süre cezaevinde kalan mahkumlarla aynı ortamda kalmaması istendi. Bunun üzerine harekete geçen cezaevi yönetimi Samast’ı kaldığı üç kişilik koğuştan alarak tekli hücreye koydu. Samast'a da yapılan uygulamanın can güvenliği nedeniyle alındığı belirtildi.

4 yıl sonra tahliye olacak

Cinayeti işlediği zaman yaşı küçük olduğu için yargılama sonunda, ‘tasarlayarak adam öldürmek’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçlarından toplam 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Samast, cezasının 3’te 2’sini yatacak. 10 yıldır tutuklu olan Samast 4 yıl sonra tahliye olacak.