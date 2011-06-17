-OGÜN SAMAST 4. KEZ YARGIÇ KARŞISINDA İSTANBUL (A.A) - 17.06.2011 - Agos Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili davada dosyası ayrılan tutuklu sanık Ogün Samast'ın yargılandığı davanın 4. duruşması başladı. Cezaevinden geniş güvenlik önlemleri altında Gülhane'deki çocuk mahkemelerinin bulunduğu adliye binasına sabah saatlerinde getirilen Samast, jandarma görevlilerince, mahkemenin bulunduğu binaya alındı. ''Tasarlayarak adam öldürme'' ve ''ruhsatsız silah taşıma'' suçları yönünden yargılanan ve mahkemece ''Suça sürüklenen çocuk'' olarak adlandırılan Samast'ın, salona getirilmesiyle duruşma başladı. Duruşma dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren adliye binasında ve çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davanın 25 Ekim 2010'daki duruşmasında, tutuklu sanık Ogün Samast'ın suç tarihinde 17 yaşında olduğu gerekçesiyle 6008 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca dosyası ayrılarak, ''görevsizlik kararı'' ile İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de gazete binasının önünde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili iddianamede, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Samast'ın, ''Ruhsatsız silah taşıma'' ve ''Hrant Dink'i öldürme'' suçlamasıyla, yaşının 18'den küçük olduğu da dikkate alınarak, 19 ila 27 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde, 2 Mayıs'ta yapılan duruşmada, Ogün Samast'ın ''terör örgütü üyeliği'' suçuna ilişkin dosyasının, ''Tasarlayarak adam öldürme'' ve ''Ruhsatsız silah taşıma'' suçları yönünden açılan dava dosyasından ayrılmasına karar verilmişti.