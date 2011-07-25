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Ogün Samast 22 yıl 10 ay hapse mahkûm oldu

Ogün Samast, "Tasarlayarak adam öldürmek" "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

25 Temmuz 2011 03:00

T24 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde tetikçilik yapan Ogün Samast, "Tasarlayarak adam öldürmek" "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.




Ogün Samast, Sultanahmet'teki çocuk mahkemesinin taşındığı Çağlayan'daki Adalet Sarayı çevresinde polis yoğun güvenlik önlemi altında getirildi.


2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ogün Samast ve taraf avukatları katıldı. Duruşma Samast'ın esas hakkındaki 15 sayfalık savunmasını okundu. Samast kötü bir eğitim sonucu suça sürüklendiğini savunarak, bu durumundan faydalanan Yasin Hayal'in kendisini yönlendirdiğini iddia etti. Samast bazı gazetecilerin yazılarından etkilendiğini söyleyerek, "Ben nerden bilirdim Agos'u, Hrant Dink'i... Onlar da vicdan katilleridir" diye konuştu.



Samast izleyici kapısından alındı


Öte yandan duruşma salonuna mahkumların giriş yaptığı asansör kapısındaki arıza nedeniyle Samast salona avukatlar ve izleyicilerin giriş yaptığı kapıdan geniş güvenlik önlemleri altında alındı. 


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