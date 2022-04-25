Oğullarıyla birlikte yeğenini öldürüp ormana gömdü

TV 100'ün haberine göre, karakolda sorguya alınan şüpheliler, Özdemir'i öldürdükten sonra ormana gömdüklerini itiraf etti. Ekipler, Durusu Mahallesi, Karakiraz mevkisindeki ormanda kadavra köpekleri ile arama yaptı. Özdemir'in gömüldüğü yer tespit edildi. Özdemir'in çıkarılan cesedi, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Özdemir'in gömülmeden önce silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Baba ve 2 oğlu, ifadelerinin ardından jandarma ekiplerince çelik yelek ve miğfer giyindirilerek adliyeye sevk edildi.