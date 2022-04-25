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Yaşam

Oğullarıyla birlikte yeğenini öldürüp ormana gömdü

25 Nisan 2022 17:10

Samsun'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni Bilhan Özdemir'i öldürüp, ormana gömdüğü belirlenen K.B. ile oğulları A.B. ile H.B. gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde cumartesi gece saatlerinde meydana gelen olayda, Yukarı Kavacık Mahallesi'nde yaşayan Bilhan Özdemir, iddiaya göre dayısı K.B. ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Özdemir'den haber alamayan yakınları, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Özdemir'in en son görüştüğü K.B. ile oğulları A.B ile H.B.'yi gözaltına aldı.

TV 100'ün haberine göre, karakolda sorguya alınan şüpheliler, Özdemir'i öldürdükten sonra ormana gömdüklerini itiraf etti. Ekipler, Durusu Mahallesi, Karakiraz mevkisindeki ormanda kadavra köpekleri ile arama yaptı. Özdemir'in gömüldüğü yer tespit edildi. Özdemir'in çıkarılan cesedi, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Özdemir'in gömülmeden önce silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Baba ve 2 oğlu, ifadelerinin ardından jandarma ekiplerince çelik yelek ve miğfer giyindirilerek adliyeye sevk edildi. 

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