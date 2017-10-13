Oğulları dövülerek öldürülen anne babanın tahliye isyanı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da geçen yıl çıkan kavgada 26 yaşındaki Nadir Bedir\'i döverek öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan 6 sanık tahliye edildi. Karara tepki gösteren anne Emsal Bedir, \"Oğlumuz toprağın altında, bunlar sokaklarda geziyor. Adalet mi bu?\" diye isyan etti.

Burdur\'da geçen yıl 5 Şubat\'ta 6 kişinin dövdüğü Nadir Bedir, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili tutuklanan 6 sanık hakkında Burdur Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Bu yıl mart ayında sona eren yargılamada mahkeme heyeti 6 sanık hakkında önce ömürboyu hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti sanıklardan H.S.\'yi takdir indirimi hakkını kullanarak 25 yıl, Ş.S., R.S., B.A., E.O. ve A.A.\'yı ise önce haksız tahrik indirimi uygulayarak 18 yıla, mahkemedeki iyi hallerini göz önünde bulundurarak 15\'er yıl hapse mahkum etti. Sanıklar avukatları aracılığıyla karara itiraz etti.

6 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1\'inci Ceza Dairesi, 21 Haziran 2017\'de görülen duruşmada, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi\'nin kararını bozdu. Cezayı 12 yıla indiren ceza dairesi, sanıkların olayı maktulden gelen haksız fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisiyle işlediği gerekçesiyle cezayı 8 yıla düşürdü. Sanıkların yargılamadaki olumlu davranışları, cezanın failinin geleceği üzerindeki olası etkileri de dikkate alınarak sanıklar 6 yıl 8\'er ay hapisle cezalandırıldı. Mahkeme, cezaevinde yattıkları süreyi göz önüne alarak 6 sanığın tahliyesine karar verdi. Olay gününden bu yana tutuklu olan sanıklar tahliye edildi.

\'KANINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ\'

Anne 53 yaşındaki Emsal ve aynı yaştaki işçi emeklisi baba Bekir Bedir, sanıkların serbest bırakılması kararı üzerine şok yaşadı. Emsal Bedir, \"6 kişi bir olup oğlumu öldürdü. Burdur Mahkemesi birisini 25 yıl, diğerlerini 15 yıl hapse çarptırdı. Antalya\'daki mahkeme bu kararı bozup cezalarını düşürdü ve sanıkları tahliye etti. Oğlumuz toprağın altında, bunlar sokaklarda geziyor. Oğlumuzun kanını yerde bırakmayacağız. Onların da cezaevinde çürümelerini istiyoruz\" dedi.

\'ADALET Mİ BU?\'

Sanıkların tahliye olduktan sonra evlerinin önünden geçtiklerini anlatan Emsal Bedir, \"Görünce şoke oldum. Bir de gelip bizim kapımızın önünden geçiyorlar. Ben her gün gözyaşı döküyorum. Şimdi çocuğumun fotoğrafları ile avunuyorum, onlar sokaklarda geziyor. Adalet mi bu?\" diye konuştu. Bekir Bedir de dosyanın Yargıtay aşamasında olduğunu aktarırken, \"26 yaşındaki oğlumu öldürdüler. Bizim çocuğumuz toprağın altında, sanıkların müebbetle cezalandırılmasını istiyorum\" dedi.



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