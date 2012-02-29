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Dünya

Oğul Murdoch başkanlık koltuğunu bırakıyor

İngiltere'deki telekulak skandalı nedeniyle zor günler geçiren medya patronu Rupert Murdoch'ın oğlu Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğundan ayrılıyor.

29 Şubat 2012 20:09

 

T24 - İngiltere'yi sarsan telekulak skandalı nedeniyle baskı altında olan medya patronu Rupert Murdoch'ın oğlu News International'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılıyor.
 
 
Dünyanın en büyük yayın kuruluşlarından News Corp, yeniden yapılanma kapsamında şirketin İngiltere'deki faaliyetlerini yürüten News International'ın Yönetim Kurulu Başkanı James Murdoch'un görevinden ayrıldığını ve Murdoch'un uluslararası televizyon yayıncılığı faaliyetlerini büyütmeye odaklanacağını açıkladı.
 
News Corp, Çalık Holding'in ATV televizyonu ve Sabah gazetesinin satışı için görüşmeler yürüttüğü şirketler arasında yer alıyor. Süreç hakkında bilgi sahibi kaynaklar yabancı yatırımcıların ilgisinin televizyon üzerinde yoğunlaştığını belirtmişlerdi.
 
 
Şirket tarafından yapılan açıklamada yönetim kurulu başkanlığı görevini şu anda CEO'luk görevini yürüten Tom Mockridge'in yürüteceği belirtildi.
 
Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu News Of The World Gazetesi'nin karıştığı telefon dinleme skandalı ülkelerde günlerce konuşuldu. News of The World'ün yüzlerce kişinin telefon görüşmelerini dinlediği iddia edilmişti. 
 
 
 

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