Oğul Manço'dan MHP'ye ret

T24 - Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, referanduma hayır kampanyasında Barış Manço'nun 'Hayır' şarkısını kullanan MHP'ye itiraz etti. Manço, 'Babam apolitik bir insandı. Sanatına saygı duyulması gerekiyor. Onaylamıyorum' dedi.



TV 8'de Gökmen Karadağ'ın programına telefonla bağlanan Doğukan Manço, sözlerinin başında yanlış anlaşılmak istemediğini belirtti. Manço, Barış Manço'nun parçalarını yaparken yönden yaklaşmadığını, 40 yıllık sanat hayatı göz önüne alındığı zaman sanatına saygı duyulması gerektiğini söyleyerek, 'Sanatıyla politikanın yanyana koyulmaması gerekir' dedi.



Manço son olarak ise herhangi bir partiye birşey söylemeye çalışmadığı ancak Barış Manço'nun sadece anlatmak istedikleriyle kalması gerektiğini belirtti ve 'onaylamadığını' yineledi.