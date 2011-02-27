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Dünya

OĞUL KADDAFİ'DEN KARGAŞA YALANLAMASI WASHINGTON (A.A)

27 Şubat 2011 19:24

-OĞUL KADDAFİ'DEN KARGAŞA YALANLAMASI WASHINGTON (A.A) - 27.02.2011 - Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, ülkede kargaşanın hakim olduğunu ve ordunun halka karşı silah kullandığını yalanladı. Oğul Kaddafi ABC televizyonunun "Bu hafta" programına yaptığı açıklamada, "Gerçeklikle medya arasında büyük, çok büyük fark var. Güney'in tümünde sükunet hakim. Batı sükunet içinde. Orta bölge sakin. Hatta Doğu'nun bir bölümü de" dedi. Ordunun Libya halkını hedef aldığı suçlamalarını da reddeden Seyfülislam Kaddafi, "Bana tek bir saldırı gösterin. Tek bir bomba gösterin. Libya hava kuvvetleri sadece mühimmat depolarını tahrip etti. Olan bu" diye konuştu. ABD Başkanı Barack Obama'nın Muammer Kaddafi'nin gitmesini istemesiyle ilgili olarak da Seyfülislam Kaddafi, ABD'nin Libya'nın işine karışmamasını isteyerek "Bu Amerika'yı ilgilendirmez, bu bir. İkincisi, bunun çözüm olduğunu mu düşünüyorlar. Tabii ki değil" dedi.

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