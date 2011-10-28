Oğul Kaddafi UCM ile teslim olma pazarlığında

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Hakkında UCM'nin tutuklama emri bulunan Seyfülislam Kaddafi'nin teslim olmak istediği bildiriliyor.Mahkemenin Başsavcısı Luis Moreno-Ocampo, Seyfülislam Kaddafi teslim olursa mahkemece yargılanacağını ve kendisini savunabileceğini söyledi.Suçlu mu masum mu olduğunun kararını ise mahkemenin vereceğini kaydetti.Mahkeme, Seyfülislam'ı insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle yargılamak istiyor.Dün, Nijer'deki bir yetkili Seyfülislam'ın Libya-Nijer sınırında görüldüğünü ve bu bölgenin Tuareg halkından yardım gördüğünü söylemişti.Mahkemenin hakkında tutuklama emri çıkardığı bir diğer yetkili ise eski istihbarat teşkilatı başkanı Abdullah el Senusi.UCM'nin yargılamak istediği Muammer Kaddafi ile oğlu Mutasım, geçen hafta Sirte yakınlarında öldürülmüştü.Beni Velid çevresinde olduğu sanılan ağabey Seyfülislam ise bu sırada kayıplara karıştı.Paralı askerler kaçırabilirSeyfülislam Kaddafi, NATO operasyonu sırasında sıkça Trablus'ta boy gösterdiMoreno-Ocampo ayrıca bir grup paralı askerin de Seyfülislam'ı mahkemenin yetkisini tanımayan bir üçüncü ülkeye nakletme vaadinde bulunduklarını açıkladı.Başsavcıya göre bu ülke Zimbabve olabilir. Cezayir de anlaşmaya taraf değil.Kaddafi'nin eşi, kızı ve sağ olan oğulları iki ay önce Cezayir'e kaçmıştı.UCM'yi kuran Roma Anlaşması'na taraf olmayan ülkelerin, zanlıları teslim etme yükümlülüğü de bulunmuyor.Ocampo, savcılığın böyle bir durumda, uçağı Roma Anlaşması'na taraf olan bir ülkenin hava sahasında durdurup durduramayacaklarını incelediğini kaydetti.39 yaşındaki Seyfülislam Kaddafi, yönetimin en etkin isimlerinden bir olarak sivrildi. Son yıllarda Kaddafi'nin yerini alabilecek aday olarak görülüyordu.Batıda öğrenim gören Seyfülislam, ülkenin batıya dönük yüzü olmuş, isyan hareketinin başlaması öncesi, ülkenin daha demokrasi yanlısı ve açık hale gelmesinde etkili bir güç olarak lanse edilmişti.Ülkenin kitle imha silahlarını bırakmasında önemli rol oynadığı söylenen Seyfülislam Kaddafi, Libyalı çocuklara HIV bulaştırmakla suçlanan sağlık çalışanlarının ülkelerine iadesine de önayak olmuştu.