-Oğul Kaddafi Nijer yolunda DAKAR (A.A) - 25.10.2011 - Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin Nijer'e gitmekte olduğu bildirildi. Nijer'deki Tuareg aşiretlerinden üst düzey bir yetkili, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yayımlanmış tutuklama emri bulunan Seyfülislam Kaddafi'nin, eylül ayında Libya'dan kaçan kardeşi Saadi gibi Nijer'e gitmeye çalıştığını söyledi. Eski Tuareg liderlerinden Rissa ag Bula,yaptığı açıklamada, Seyfülislam Kaddafi'ye Nijer yolculuğunda aşiret mensuplarının eşlik ettiğini de kaydetti. Nijer hükümeti, kendisine sığınan Kaddafi rejimi yanlılarının, güvenlikleri garanti edilmedikçe Libya'ya iade edilmeyeceğini açıklamıştı.