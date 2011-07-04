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OĞUL KADDAFİ: "KADDAFİ'SİZ ÇÖZÜM İMKANSIZ" PARİS (A.A)

04 Temmuz 2011 17:36

-OĞUL KADDAFİ: "KADDAFİ'SİZ ÇÖZÜM İMKANSIZ" PARİS (A.A) - 04.07.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, babasının "içinde yer almadığı" bir çözümün imkansız olduğunu iddia etti. Seyfülislam Kaddafi, Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada, "babasının görüşmelere katılmadığını, bunun, Libyalılarla, ihanetçiler, milisler ve teröristler arasındaki bir çatışma olduğunu, babasının içinde yer almadığı bir çözümün imkansız olduğunu" söyledi. Kaddafi, "NATO olsun olmasın, muhaliflerin savaşı kaybedeceğini" öne sürerek, "NATO operasyonunun kötü hazırlandığını, kendi ordularının bulunduğunu ve daha çok silah ile mühimmata sahip olduklarını ve morallerinin üst düzeyde olduğunu" söyledi.

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