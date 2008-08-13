Oğul Gül okula mescit istedi

Abdullah Gül’ün TED Ankara Koleji’nde okuyan oğlu Mehmet Emre Gül’ün yönetimden mescit istediği haberleri basına yansımıştı. Okul yönetimi de bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı yönünde bir açıklama yapmıştı. Milliyet Gazetesi yazarı Fikret Bila, mescit talebinin perde arkasını bugünkü köşesine taşıdı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün TED Ankara Koleji’nde okuyan oğlu Mehmet Emre Gül’ün geçtiğimiz günlerde yönetimden okulda mescit açılmasını istediğine ilişkin haberler kamuoyuna yansıdı. Haber odatv.com internet sitesinde yer aldı. TED Vakfı bir açıklama yaparak Mehmet Emre Gül ile okul yönetimi arasında yazıldığı gibi bir diyalog geçmediğini bildirdi.



Bu konuda yaptığım görüşmeler söz konusu haberde doğru unsurlar olduğunu gösterdi. Haber, Mehmet Emre Gül mescit talebini yeni gündeme getirmiş gibi kaleme alınmış.



Talep yeni değil



Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mehmet Emre Gül, TED Koleji lise kısmında 11. sınıf öğrencisi. Bu konu Mehmet Emre Gül ile TED Lise Müdiresi Melike Toklucu arasında iki yıl önce gündeme gelmiş. Olay yeni değil.

Ayrıca TED’de bir mescit açılması konusunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül veya eşi Hayrünnisa Gül’ün bir talebi de söz konusu olmamış. Talep sadece Mehmet Emre Gül’e ait...



Mescit öyküsü



Olayın gelişimi şöyle:

TED, başarılı ilköğretim öğrencilerinin öğrenimlerini TED’de sürdürmelerini teşvik ediyor. Ortaokul son sınıf öğrencilerinden OKS’yi kazanarak başka liselere gitmek isteyenleri TED lisesine devam etmeleri için ikna etmeye çalışıyor. OKS’yi kazanan öğrencilerle lise yönetimi görüşmeler yapıyor ve okulda kalmalarını salık veriyor.

Bu bağlamda Lise Müdiresi Melike Toklucu, iki yıl önce OKS’de iyi bir derece yapan Mehmet Emre Gül ile de iki kez görüşerek, TED Lisesi’ne devam etmesini salık veriyor. Mehmet Emre Gül ise puanı tuttuğu için Galatasaray Lisesi’ne gitme eğilimi gösteriyor. Hayrünnisa Hanım ise Ankara’da kalmasını istiyor ve Lise Müdiresi Melike Toklucu’ya bu tercihini ileterek Mehmet Emre’ye TED’de kalması için yardımcı olmasını istiyor.



Lise Müdiresi Toklucu, Mehmet Emre’yi görüşmeye çağırıyor. Mehmet Emre ilk görüşmeye ağabeyi Ahmet’le geliyor. Melike Hoca, TED Lisesi’nin özelliklerini anlatıyor ve Mehmet Emre’ye TED’de devam etmesini ayrıca İngilizcenin yanında Fransızca ders seçmesinin de mümkün olduğunu izah ediyor.



Mehmet Emre ve ağabeyi Ahmet ikna olmuş biçimde Melike Hoca’nın yanından ayrılıyorlar. Hayrünnisa Hanım da Melike Hoca’ya telefon ederek teşekkür ediyor. Ancak bir-iki gün sonra Mehmet Emre yeniden Melike Hoca’yla görüşüyor. Bazı sorular soruyor. Melike Hoca soruları yanıtlıyor. Mehmet Emre tam ikna olmuş durumda hocasına veda ederken, “Ben ikna oldum. Teşekkür ederim. Sizden bir ricam olabilir mi?” diyor.

Melike Hoca, “Söyle” deyince, Mehmet Emre, “Acaba” diyor, “Bana okulda ibadetimi yerine getirebileceğim bir yer tahsis edebilir misiniz?”



Soru bu...



Melike Hoca ise tereddüt etmeden, bunun mümkün olamayacağını belirtiyor ve şöyle diyor:

“Bu mümkün değil. Burası okul. Okulda böyle bir yer tahsis edemeyiz. Ayrıca senin okulda ibadet yapacak vaktin de olmaz. Okul programı yoğun. Eğer namaz kılmak için bir yer istiyorsan, bu eksikliği evde giderebilirsin, kazaları evde kılabilirsin ama okulda olmaz.”

Bu konuşmadan sonra ne Hayrünnisa Hanım’dan ne Cumhurbaşkanı Gül’den bu konuyla ilgili bir talep geliyor. Sadece Hayrünnisa Hanım, Mehmet Emre’yi TED’de kalmaya ikna ettiği için Melike Hoca’ya teşekkür ediyor ve konu kapanıyor.

Mehmet Emre’nin mescit talebinin öyküsü özetle böyle...





Edibe Sözen’in önerisi



AKP’li Edibe Sözen’in ilköğretim okullarında ibadet yeri açılmasına ilişkin

-sonradan geri çektiği- yasal düzenleme önerisi ile Mehmet Emre’nin talebi arasında bir bağlantı var mı?



Mehmet Emre’nin Müdire Hanım’la konuşması iki yıl önce olduğu için bu soruya olumlu yanıt vermek zor. Zaman farkı, böyle bir bağlantı olmadığını düşündürüyor. Ancak okul çevrelerinde bu soru da gündeme gelmiş durumda.



Melike Hoca görevden ayrıldı



Bu arada Melike Toklucu TED lise müdireliği görevinden geçtiğimiz haziran ayında ayrıldı. Ayrılma kararı Melike Hoca’nın değil, vakıf yönetiminin kararı. TED kulislerinde Melike Hoca’nın görevden alınmasıyla bu konu arasında da bağlantı kurma çabaları var ama iki yıl önceki bu olayın neden olduğu söylemek çok zor.

