Oğul Gökçek'in başkanlığına inceleme!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ahmet Gökçek'in başkanlığa seçildiği Ankaragücü kulübünün genel kurulu ile ilgili inceleme başlattı.



TFF'den yapılan açıklamada, federasyonun, Ankaragücü ile Ankaraspor arasında bir süredir kamuoyunun gündeminde olan gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilerek şöyle denildi:



"30 Ağustos günü yapılan Ankaragücü Kulübü'nün genel kurulunda Sayın Ahmet Gökçek'in başkanlığa seçildiği de basın açıklaması ile deklare edilmiştir.



"TFF Yönetim Kurulu konu hakkında FIFA Statüsü'nün 18. maddesi, TFF Statüsü'nün 76. maddesi, TFF Kulüp Tescil Talimatı'nın 13. ve 17. maddeleri bakımından inceleme yapılmak üzere TFF Hukuk Kurulu'nu görevlendirmiştir."



Tek aday olarak katıldığı seçimde Ankaragücü başkanlığına seçilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek, aynı zamanda Ankaraspor'da futbol şube sorumlusu sıfatına sahip.



Ankaragücü başkanı Ahmet Gökçek ve Ankaragücü onursal başkanı Cemal Aydın, genel kurulda hiçbir usulsüzlük olmadığını söyledi.



Gökçek, Ankaraspor'daki görevinin fahri bir görev olduğunu belirterek, "hiçbir ücret almadım. Hiçbir usulsüzlük yapılmamıştır, hiçbir çekingenliğimiz yoktur. Her türlü inceleme başlatılabilir" dedi.



Aydın ise herhangi bir endişe taşımadıklarını ve yapılan işte hiçbir usulsüzlük olmadığını ifade ederek, "genel kurul tamamen yasalara uygundu. Kendim hukukçuyum. Hukuka aykırı hiçbir şey yapılmamıştır. Soruşturmanın sonucunu bekleyeceğiz" diye konuştu.



TFF Hukuk Kurulu, incelemenin daha detaylı yapılabilmesi için televizyon kuruluşlarından kongre ile ilgili görüntüleri istedi.

