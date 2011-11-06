-''Oğul'' filmi Avrupa yolcusu ANKARA (A.A) - 06.11.2011 - Dağdaki oğlundan haber alamayan bir baba ile oğlu sevdiği kızın peşinden Tunceli'ye giden bir başka babanın yaşam öyküleri çevresinde Kürt sorununu farklı bir bakış açısıyla işleyen ''Oğul'', 10 Kasım'da Almanya'da gösterime girecek. Yurt dışındaki festivallerde ilgiyle izlenerek övgü alan yapımın Almanya'nın ardından diğer Avrupa ülkelerinde de seyirciyle buluşması planlanıyor. Yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını Atilla Cengiz'in, yapımcılığını ise Canan Evcimen'in üstlendiği ''Oğul'', vizyona girmesinin ardından Avrupa kentlerinde de görücüye çıkacak. Başrollerinde Enes Atış, Rıza Akın, Şahin Ergüney, Gökhan Atalay ve Kuvvet Yurdakul'un yer aldığı film, Montreal'de düzenlenen Monde Film Festivalinde dört kez gösterildi. Yabancı sinema eleştirmenlerinden övgü alan film, Hindistan'daki Bombay ve Chennai film festivallerinden de davet aldı. -''Taşın altına ellerini koymak istemiyorlar''- Yapımın amacının gişe olmadığını vurgulayan Canan Evcimen, ''Bu filmin gişeye yönelik bir oyuncu kadrosu yok ama çok sahici ve olağanüstü iyi bir kadroya sahip. Öncelikle filme inançlarını ve gönüllerini koydular'' dedi. Filmin öyküsünün izleyici tarafından çok çarpıcı bulunduğunu belirten Evcimen, ''Bu, o kadar çarpıcı bir hikaye ki sürekli gerçek olup olmadığı soruluyor. Film, izleyicisiyle buluşabilmiş ve yıllardır o ne yapacağımızı bilemediğimiz demir lokmayı yutmak ya da çıkarmak için bir iştiyak oluşturmuşsa misyonunu gerçekleştirmiş demektir'' dedi.