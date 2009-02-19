Oğul Erbakan'dan Erdoğan'a eleştiri

SP Genel İdare Kurulu Üyesi Fatih Erbakan, “Partinin amblemine, rengine, albenisine, genel başkanının külhanbeyliğine, bakarak seçilmeyeceğini anlatmamız lazım'' dedi.



Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, dün akşam partisinin Zonguldak'taki belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Bir restoranda yapılan toplantıya, Erbakan'ın yanı sıra SP Genel Sekreteri Dr. Turhan Alçelik, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.



Toplantıda konuşan Erbakan, siyonizmin, sömürü düzeninin tüm dünyayı 7- 8 kollu bir canavar gibi sardığını söyledi. Bazılarının kendi menfaatleri uğruna 180 derece dönüş yaparak oy kullandığını kaydeden Erbakan, 29 Mart seçimlerinde haksızlıklara karşı oy kullanmanın bilincinde olarak oy kullanılması gerektiğini söyledi.



Başbakan Erdoğan'ı da eleştiren Erbakan, şöyle dedi:

“Parti seçerken asıl ilmi kriterlere, projelere ve bugüne kadar ne yaptığına bakılmalı. Bu düşünüldüğü zaman da tabii ki SP seçilmelidir. Çünkü SP dışındaki tüm partilerin temsilcileri de kendileri söylüyorlar, malasef adını direkt söylemeseler de siyonizmin, bu haksız sömürü düzenini sürdürmek, bazı ufak tefek değişiklikler, yenilikler yaparak bu sistemi sürdürmek peşindedirler. Sadece SP bu haksız düzeni tamamen kurtaracak ve adil ekonomik sistemi `D8' projesini hayata geçirecek ve yeniden büyük bir Türkiye'yi ve yeni bir dünyayı kuracaktır inşallah. Elbette 29 Mart'ta yapılacak seçim bir belediye seçimidir. SP olarak belediyelerde iktidarı devralıp, yapacağımız efsane hizmetlerle tıpkı geçmişte Milli Görüş belediyelerinde yaptığımız gibi milletimizin teveccühünü bir kez daha kazanıp, önümüzdeki seçimlerde de merkezi iktidarı ele geçireceğiz.''



‘Hep rüzgarlara karşı yarıştık’



Milli görüş belediyeciliğinin efsane hizmetler yapmış bir belediyecilik anlayışı olduğunu savunan Erbakan, şöyle devam etti:

“İnşallah geçmişte olduğundan daha da mükemmel bir şekilde 29 Mart'tan sonra Zonguldak'ta ve tüm Türkiye’de bu hizmetleri yeniden yapacağız. Milletimizin teveccühünü bir kez daha kazanacağız. Endişeniz olmasın. Sizleri bir takım işbirlikçi medyanın yaptığı haberler korkutmasın. Bizler milli görüşçüyüz. Bizler tarihimizde hep rüzgârlara karşı yarıştık. O bahsettikleri rüzgarlar hiçbir zaman bizim arkamızdan esmedi. Biz bileğimizin gücüyle, Allahımızın yardımıyla kazandık. İnşallah 29 Mart'ta yine kazanacağız. Bizim rüzgârlara ihtiyacımız yoktur.''



Kadın aday kenarda kaldı



Kadınlar ve erkeklerin ayrı ayrı oturdukları salonda, konuşmaların ardından Zonguldak merkez, ilçeler ve beldelerin belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı. Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi Belediye Başkan adayının ise Nazikar Tülübaş olduğu açıklandı. Bakü'deki Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Dünya Azerbaycanlılarının Medeniyet Merkezi'nin Türkiye temsilciliğini yapan ve 1 yıl önce Türkiye'ye dönen Tülübaş'a partililer büyük ilgi gösterdi.



Erbakan ve belediye başkan adayları el ele tutuşarak gazetecilere poz verirken, Tülübaş'ın kenarda kalması dikkat çekti. Tülübaş, daha sonra Zonguldak Belediye Başkan adayı Necmettin Aydın'ın uyarısı üzerine Erbakan'ın yanına geldi. Erbakan ve adaylar hep birlikte Milli Görüş işareti yaparak poz verdi.

